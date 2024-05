【灣區新聞】舊金山市長提出3.9億元公債案 為無家者及醫療設施集資

【KTSF】

舊金山(三藩市)市長布里德聯同多名市參事週二提出一項3億9千萬元的公債提案,將為醫療設施、無家可歸者庇護所和重舖路面等項目提供資金。

舊金山市長布里德,聯同包括孟達文和盧凱莉等六名市參事,週二提出一項3億9千萬元的公債提案,目標是放在11月的選票上,交由選民表決。

這項公債提案涵蓋四個主要部分,提案將投入近2億元,加強公共衛生基礎設施,包括翻新和擴建華埠衛生局,以及維修舊金山總醫院和Laguna Honda醫院。

在支援無家可歸者方面,提案將投入5千萬元,為無家可歸家庭提供居所,提案又會提供7千萬元,給街道安全項目和重舖路面。

另外,提案將投入2500萬元,翻新Harvey Milk廣場,以及改善市中心的公共空間。

提案需要市參議會八名市參事支持才可放上選票,由於這項提案是由六名市參事共同提出,因此他們只需要多爭取兩票支持,就可以將這項公債提案放上11月的選票。

