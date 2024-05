【KTSF】

南灣聖荷西一個無家可歸者營地上周四發生槍擊案,一名成年男子遭槍擊受傷,送院後於上週日傷重不治。

這起槍擊案是該市今年以來第13宗凶殺案,警方週二發布相關消息,呼籲民眾提供線索。

案發現場位於聖荷西市McLaughlin Ave靠近280公路的一處無家可歸者營地,5月9日傍晚5點多,巡邏警員接獲槍擊案的通報前往該處,發現到一名成年男子受傷,身上至少有一處受到槍擊,已經沒有意識和呼吸,於是立即展開急救,隨後將他送往當地醫院治療,情況雖然穩定但仍然危殆。

開槍嫌犯已經在警方到場前逃逸,警方在5月12日接獲通知,受害人在醫院傷重不治,聖荷西市警局兇殺組正在跟進案件,有線索的民眾可致電聖荷西警方(408) 277-5283。

