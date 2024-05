【灣區新聞】州長紐森參觀精神病人療養設施 承諾加快撥款解決無家可歸問題（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

加州州長紐森週二中午在紅木城參觀一間為精神病人提供住所的療養設施時表示,將加快為這類設施提供撥款,在這方面著手解決加州的無家可歸問題。

這位灣區居民在紅木城的治療中心透露,她的兒子在舊金山Lowell高中就讀的時候,發現有精神上的困擾,認為有人要攻擊他,在治療中心中,除了有一套治療方案之外,還為他提供了一個安定的住所。

李女士說:「這個設施是上鎖的,這是他所需要的,這種安全和保護是很多有嚴重精神問題的人所需要的,我兒子告訴我,他要這個地方上鎖,那就不會有外人要進來毆打他,這給他一個安全的保障,所以有這類設施時非常重要的。」

州長紐森在治療中心外發言時表示,州府正在加快為個別縣府設立精神病人的醫療中心,這些設施可以包括有床位或住屋設施,第一階段的撥款是33億元。

這筆錢來自加州選民在3月初選中投票通過的一號提案,提案授權州府發行63.8億元的公債,來為無家可歸人士提供治療和住屋設施,他也要求個別縣府盡快提出個別方案。

紐森說:「我們會加速批准這些計劃,因為我們現在有一個新的特勤小組,來解決所有官僚問題,配合個別項目的時間,來批准那些做出成績的項目,把33億元的錢在幾個月內發出去,而不是幾年的時間。」

紐森也表示,San Mateo縣將提前實施推廣身心健康的CARE法案,而不是等到12月的截止日期,並要為有精神分裂等病症的精神病人提供一套能夠救他們生命的管理方針。

另外,州府也設立了一個能夠給有需要獲得精神問題方面協助的人提供一站式資訊的網站,網址是http://MentalHealth.ca.gov

