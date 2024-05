【灣區新聞】台灣福爾摩沙馬戲團上週日在南灣演出 慶祝台灣傳統週（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

美國的台灣傳統週已在上周末落幕,獲邀來到灣區為台灣傳統週演出的台灣福爾摩沙馬戲團,上週日在南灣演出,帶您回顧精彩的表演片段。

來自台灣的FOCA福爾摩沙馬戲團,剛剛過去的週日,在位於Milpitas的南灣僑教中心獻上台灣「土地的歌」公演,精湛的特技表演,掀起觀眾一陣陣的掌聲與喝采,不過絕招不只一項,還有這個充滿力與美的演出,也掀起新一波高潮。

傳統技藝的扯鈴,也能扯出新花樣,三個扯鈴同時進行,讓觀眾看得驚嘆連連。

福爾摩沙馬戲團成立於2011年,以台灣美麗寶島命名,演出的作品結合台灣的文化,跟當代的馬戲藝術到過三十幾個國家,總共演出超過一千五百場。

這次應台灣僑委會之邀,為每年5月第二個星期的台灣傳統週在灣區公演,由北加州台灣同鄉聯合會主辦,現場幾乎座無虛席。

土地之歌講述台灣這片土地,故事從台灣原住民開始,又透過歌曲介紹客家、閩南等不同族群,結合馬戲藝術和現場歌唱,帶領現場觀眾穿越時空,呈現台灣的多樣文化和動人故事。

由於當天適逢母親節,演出特別加入了「月亮代表我的心」大合唱,為在場的母親們度過一個不一樣的母親節。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。