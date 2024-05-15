【全國新聞】佛州輕型貨車撞農場工人巴士致8死45傷

【KTSF 張擎鳳報導】
佛羅里達州Marion縣發生致命車禍，一架Pickup貨車撞到一輛運載農場工人的巴士，8人死亡，45人受傷。
Marion縣消防部門稱，週二早上6點40分左右，SR40號高速公路西面一架Ford Ranger Pick up貨車，和一輛載有53名外地農場工人的2010國際巴士發生碰撞，巴士被撞離馬路，穿過柵欄，然後翻倒，造成8人死亡，45人受傷，傷者中8人情況危殆。
佛羅里達州公路巡警表示，已經拘捕了41歲男子Bryan Maclean Howard，他是Pick up貨車的司機，他面臨8項受藥物影響下駕駛導致他人死亡的控罪。
Marion縣警局亦表示，西40號公路大部分地區週二停止運作。
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