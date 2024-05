【全國新聞】佛州輕型貨車撞農場工人巴士致8死45傷

【KTSF 張擎鳳報導】

佛羅里達州Marion縣發生致命車禍,一架Pickup貨車撞到一輛運載農場工人的巴士,8人死亡,45人受傷。

Marion縣消防部門稱,週二早上6點40分左右,SR40號高速公路西面一架Ford Ranger Pick up貨車,和一輛載有53名外地農場工人的2010國際巴士發生碰撞,巴士被撞離馬路,穿過柵欄,然後翻倒,造成8人死亡,45人受傷,傷者中8人情況危殆。

佛羅里達州公路巡警表示,已經拘捕了41歲男子Bryan Maclean Howard,他是Pick up貨車的司機,他面臨8項受藥物影響下駕駛導致他人死亡的控罪。

Marion縣警局亦表示,西40號公路大部分地區週二停止運作。

