【全國新聞】美國宣布對中國產品加關稅 拜登指是要對付中國產能過剩問題

美國宣布向總值180億美元的中國進口產品加徵關稅,涉及電動車與電池、太陽能產品、晶片半導體、鋼鋁等產品,拜登總統直言這次對中國產品大幅度增加關稅,是要對付中國在有關領域的產能過剩衝擊世界市場,並要對美國的清潔鋼鋁作出重大的投資。

拜登說:「事實是,只要競爭公平,美國工人就可以在工作和競爭中勝過任何人,但長期以來,這並不公平,多年來,中國政府向鋼鐵和鋁、半導體、電動車、太陽能板、未來產業,甚至是手套和口罩等關鍵醫療設備等各個行業的中國企業注入了國家資金,中國對所有這些產品提供大量補貼,迫使中國企業生產遠遠超過世界各國可以吸收的產品,然後以不公平的低價,將多餘的產品傾銷到市場上,導致世界各地的其他製造商破產。」

之前,美國財長耶倫與國務卿布林肯再次到訪北京,被認為是就經貿、俄烏戰爭、南海、東海與印太等重要事項向中方攤牌,耶倫當時就直指中國產能過剩,政府補貼中國企業低價傾銷產品,衝擊美國以至全球經濟,中國必須改變這種不公平的貿易行徑。

隨後歐盟委員會主席馮徳萊恩,與到訪法國的中國國家主席習近平會談時也都表達同樣的訴求。

有分析指出,當前的事態反映,美中雙方根本談不攏,拜登政府週二因此引用301條款對中國多項產品大幅增加關稅,各界正在密切關注歐盟是否也會乘勢跟進,歐盟目前正在調查中國的電動車進口傾銷問題。

馮徳萊恩說:「同時,如有必要,我們隨時準備充份利用我們的貿易防禦工具,例如幾週前,我們根據國際採購工具,啟動了首次調查,歐洲不能接受可能導致國內去工業化的扭曲市場的做法。」

