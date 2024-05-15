【灣區新聞】Belmont市通過生物科技業建築項目 將建兩幢商廈

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中半島Belmont市的規劃委員會近日投票通過一項生物科技業的商業建築項目，打算在市內興建兩幢分別樓高7層及8層的商業大廈，落成後將會成為Belmont市最大型的建築項目。

據The Daily Journal報導，這個建築項目選址Shoreway路1301號，位於Ralston大街與101公路東南方，鄰近Belmont Creek和Bay Trail，兩幢大廈的面積合共54萬平方呎。

目前Belmont市最高的建築物介乎55呎至65呎，草擬中的建築項目，兩幢大廈的高度約為130呎及145呎，較現行的規定高出超過一倍。

社區發展總監Carlos de Melo指，市府正研究是否可以重新規劃土地使用，把高度限制上調，發展商亦可以申請改動。

規劃委員會成員Joanne Adamkewicz表示，最初聽到建築項目的高度的確令人吃驚，但發展商選擇的地點確然適合興建這個建築項目。

Belmont市所在的San Mateo縣，商業地產市場正處於下滑階段，過去一年辦公室空置率高企，租賃活動也放慢，數據顯示，San Mateo縣的辦公室空置率較對上一年高出約4%，雖然至去年底有所回落，但裁員潮仍持續影響區內的辦公室租賃市場。

發展商Four Corners Properties董事Rich Ying表示，雖然暫時未落實租客，但他樂觀預期市場環境在短期內會好轉，建築項目將適合生物科技業進駐。

除了Shoreway路的建築項目外，另外兩個生物科技業的建築項目也獲得批文，分別是Harbor大道一個38萬平方呎的建築項目，以及在Island Parkway的建築項目，後者將會建造三幢大廈，樓高9至13層。

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