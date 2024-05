【灣區新聞】Belmont市通過生物科技業建築項目 將建兩幢商廈

【KTSF】

中半島Belmont市的規劃委員會近日投票通過一項生物科技業的商業建築項目,打算在市內興建兩幢分別樓高7層及8層的商業大廈,落成後將會成為Belmont市最大型的建築項目。

據The Daily Journal報導,這個建築項目選址Shoreway路1301號,位於Ralston大街與101公路東南方,鄰近Belmont Creek和Bay Trail,兩幢大廈的面積合共54萬平方呎。

目前Belmont市最高的建築物介乎55呎至65呎,草擬中的建築項目,兩幢大廈的高度約為130呎及145呎,較現行的規定高出超過一倍。

社區發展總監Carlos de Melo指,市府正研究是否可以重新規劃土地使用,把高度限制上調,發展商亦可以申請改動。

規劃委員會成員Joanne Adamkewicz表示,最初聽到建築項目的高度的確令人吃驚,但發展商選擇的地點確然適合興建這個建築項目。

Belmont市所在的San Mateo縣,商業地產市場正處於下滑階段,過去一年辦公室空置率高企,租賃活動也放慢,數據顯示,San Mateo縣的辦公室空置率較對上一年高出約4%,雖然至去年底有所回落,但裁員潮仍持續影響區內的辦公室租賃市場。

發展商Four Corners Properties董事Rich Ying表示,雖然暫時未落實租客,但他樂觀預期市場環境在短期內會好轉,建築項目將適合生物科技業進駐。

除了Shoreway路的建築項目外,另外兩個生物科技業的建築項目也獲得批文,分別是Harbor大道一個38萬平方呎的建築項目,以及在Island Parkway的建築項目,後者將會建造三幢大廈,樓高9至13層。

