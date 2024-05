【健康速遞】新活動旨在賦予亞裔美國人社區能拯救生命的 CPR 技能

「今天就做好準備」倡議旨在縮小亞裔美國人的信心差距並提高心臟驟停的存活率

達拉斯,2024 年 5 月 15 日——即便大幅增加了心肺復甦術 (CPR) 訓練,美國心臟協會的消費者研究顯示,在 4 名亞裔美國人中只有 1 人有信心可正確施展純壓胸式 CPR。這項結果與一般民眾的超過 1/3 自信率形成鮮明對比。同一調查顯示,近 70% 亞裔美國成人對施展純壓胸式 CPR 感到遲疑,因為他們擔心會傷及出現心臟驟停的人士。在一般民眾中,57% 的受訪者表達了相似憂慮。為了加強 CPR 技能、知識和自信,並縮短差異,作為領先全球且專注於心臟和腦健康的志願健康組織,在慶祝提供拯救生命服務 100 周年的同時,美國心臟協會現推出「今天就做好準備」全國認知活動。這項活動旨在賦予亞裔美國人社區力量,以學習純壓胸式 CPR 並為拯救生命做好準備。

這項活動正好是在亞裔美國人、夏威夷原住民和太平洋島民傳統 (AANHP) 月推出,且包括社區外展,以強調為回應心臟緊急情況做好準備的重要性。這項活動是美國心臟協會包羅萬有的 Nation of LifesaversTM 行動的一部分。這項行動專注於將旁觀者轉變成生命拯救者,並在 2030 年前使心臟驟停存活率提高一倍。

「除非我們分享這些重要公共衛生訊息,否則與其他群體相比,亞裔美國人和太平洋島居民社區和其他在歷史上被排擠在外的群體將繼續有更高機率死於突然心臟驟停,」美國心臟協會的現任志願者主席、Stanford Cardiovascular Institute 所長暨 Stanford School of Medicine 的 Simon H. Stertzer Professor of Medicine and Radiology Joseph C. Wu(M.D.、Ph.D.、FAHA)說道。「『今天就做好準備』活動將針對那些障礙,並將為這些社區提供學習並施展純壓胸式 CPR 所需的工具和資源。」

心臟驟停可能隨時發生在任何人身上。如果沒有旁觀者快速進行 CPR 的話,心臟驟停通常可致命。根據 Journal of the American Heart Association 的研究顯示,約 72% 發生在醫院以外地方的心臟驟停是在家中發生的。這表示,如果您被要求施展 CPR,這很可能是為了拯救您所愛之人的生命。心肺復甦術是可以幫助拯救呼吸或心臟驟停者生命的緊急回應。作為的復甦術科學、教育和訓練的引領者,美國心臟協會是心肺復甦術官方科學指引的國際引領者和出版方。

透過展示幫助拯救生命的兩個簡單步驟,協會希望改變並打破遲疑障礙。純壓胸式 CPR 是不包含吹氣的 CPR。它適用於青少年和成人,且只需要兩個步驟就能完成:1) 致電 911,以及 2) 以每分鐘 100 至 120 次的節拍用力且快速按壓胸腔中央。

針對女性方面,研究顯示,相比起男性,在醫院外出現心臟驟停的女性有更低機率獲得可拯救其生命的 CPR。[1]這個差異在亞裔美國人和太平洋島居民女性身上尤其明顯。[2]美國心臟協會的資料顯示,與其他人口相比,這些女性有更低機率獲得旁觀者的 CPR 救助。這也導致了較低的存活率。文化因素、語言障礙和有限的 CPR 教育程度可能會進一步加重這些差異。害怕被控告非禮或傷害病患,以及缺少有關其州的《善良的撒瑪利亞人法》的認知讓一些人在施展 CPR 時有所遲疑。[3] [4] 改善亞裔美國人和太平洋島居民社區的 CPR 認知和可取得性對增加出現心臟緊急情況的女性存活率而言非常重要。

「透過啟發我們的亞裔美國人和太平洋島居民社區學習純壓胸式 CPR,我們可以改善亞裔美國人女性及其所愛之人的健康,尤其是出現心臟驟停的那些人士,」Wu 說道。

在美國,與一般民眾相比,亞裔美國人和太平洋島居民社區及其他少數群體人口有更高風險因在醫院外出現心臟驟停出現不好的結果。其中一部分的原因是長久以來的體系上的種族歧視和社會政策使這些群體只能有限地取得高品質教育和健康護理。[5][6]

協會的研究結果顯示,在歷史上被排擠在外的群體有更大可能誤信需要特殊訓練和認證以在成人或青少年身上施展純壓胸式 CPR,也有更大可能因為害怕造成損傷而在施展時有所遲疑。[7]這些誤解導致在醫院外出現心臟驟停的低存活率(少於 10%)。這種情況每年影響超過 350,000 名美國人。[8]

如欲瞭解有關活動或參與活動的更多資訊,請造訪 heart.org/nation。

額外資源:

# # #

關於美國心臟協會

美國心臟協會不懈努力推動讓全球人口活得更久、更健康。我們致力於確保所有社區都享有公平的健康。透過與多個組織合作,並由數以十萬的志願者支援,我們資助進行創新研究、推動公共健康發展,並分享能拯救生命的資源。這個基於達拉斯的組織在過去一個世紀中一直是提供健康資訊的引領者。在 2024 年(我們成立 100 周年的這一年),我們歡慶我們豐富的 100 年歷史和成就。在我們邁入第二個做出大膽發現和影響的世紀之際,我們的願景是推動全球所有人的健康發展和希望。在 heart.org、 Facebook、 X 上或致電 1-800-AHA-USA1 與我們聯絡。

媒體諮詢用:214-706-1173

Elizabeth Nickerson: 305-761-5932; [email protected]

公眾諮詢用: 800-AHA-USA1 (242-8721)

heart.org 和 stroke.org

[1] 與男性相比,女性有更低機率在醫院外發生心臟驟停時獲得復甦術救助並存活 – PMC (nih.gov)

[2] 美國西班牙裔/拉丁裔的心血管疾病 – PMC (nih.gov)

[3] 未施展 CPR 較提供能拯救生命的支援承受更高的法律風險 | 美國心臟協會

[4] 第 1 部分:執行摘要:2020 年美國心臟協會心肺復甦術和緊急心血管護理指引 | Circulation (ahajournals.org)

[5] 西班牙裔社區的旁觀者 CPR 較罕見 | 美國心臟協會(Blewer 等,Circulation。2020 年;141:34–41)

[6] 亞裔美國人子群體的心血管風險因素社會決定因素 | Journal of the American Heart Association (ahajournals.org)

[7] 心臟疾病和中風統數據—2022 年更新:美國心臟協會的報告 | Circulation (ahajournals.org)

[8] 美國心臟協會心臟和中風統計數據 2023 年更新(Tsao 等,Circulation。2023 年;147: e93–e621)請更新至 2024 年心臟疾病和中風統計數據參考資料