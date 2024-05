【KTSF】

總統拜登和副總統賀錦麗週一在白宮慶祝亞太裔傳統月,以彰顯亞太裔對美國的貢獻。

拜登表示,在美國的亞太裔人口是增長最快的族群,也代表美國作為一個移民國家、一個實現夢想的國家,以及一個自由的國家。

政府也實施連串措施幫助亞太裔社區,當中包括在疫情期間實施兒童照顧稅務優惠、亞裔兒童的貧窮率也降至新低、推動聯邦醫保Medicare的藥價降低、減免學生貸款債務、推動移民改革、為夢想生提供入籍的途徑,以及增加申請綠卡的名額等。

