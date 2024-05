【灣區新聞】聖荷西市越南傳統花園舉行「感謝美國」紀念碑破土典禮（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

位於南灣聖荷西市的越南傳統花園,週一舉行「感謝美國」紀念碑破土典禮。

包括聖荷西市長馬漢(Matt Mahan)、聖荷西第七區越南裔市議員Bien Doan等多位民選官員,以及一群越南裔退伍軍人,週一共同為該市越南傳統公園內的「感謝美國」紀念碑舉行破土典禮。

Doan說:「這對於越南裔社區是很好的活動,它顯示了我們的韌性,以及與市府的夥伴關係,顯示我們的傳統與對本市的貢獻。」

位於聖荷西市Roberts Avenue 1499號的越南傳統花園,最早在2011年建立,目的在向西貢淪陷後逃離越南的數千名勇敢難民致敬,而週一破土的「感謝美國」紀念碑,則是這個代表越南裔社區,長期社區空間願景的一部分。

馬漢說:「我們的共同願景是建立一個銘記過去、展望未來的花園,向成千上萬個家庭在美國尋找更好生活的旅程致敬,它透過為人們提供聚會、慶祝,和與下一代分享豐富越南文化的空間,來幫助創造更美好的生活。」

Doan說:「有著來自市政府15萬元撥款,我們將建造一座紀念碑來感謝美國、感謝您、犧牲自己生命的58,000名美國士兵和越南士兵,給了我們機會,就在這裡、就在美國。」

未來紀念碑將用來舉辦社區活動、文化表演以及教育計畫等。

