【灣區新聞】聖荷西女童被拉到天橋底性侵 警發照追緝疑犯

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南灣聖荷西市4月初發生一宗性侵案，受害者是一名未成年女童，警方公開疑犯的照片，希望公眾提供消息協助破案。

事發於4月9日大約下午5時26分左右，地點在南11街的280公路天橋下，一名未成年女童當時放學回家，沿南11街北行，一名身分不明的男子騎著一輛深色單車向她趨近，男子突然拉她到天橋下對她性侵，同時不准她離開，受害女童反抗逃走，男子接著踏單車離開。

警方調查後鎖定疑犯是50歲拉美裔男子Julian Salvador Martinez，身高約5呎11吋，中等身材，黑髮，留鬚，案發時頭戴黃色字母的棒球帽，身穿黑色白字上衣，淺色長褲和黑色球鞋。

疑犯被指經常在Keyes街夾Senter路，以及東Williams街夾南十街出入，消息指疑犯已知道正被追緝，近日被驅逐出露宿營地。

任何人如知悉疑犯的下落，請馬上聯絡警方。

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