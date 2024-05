【灣區新聞】聖荷西女童被拉到天橋底性侵 警發照追緝疑犯

【KTSF】

南灣聖荷西市4月初發生一宗性侵案,受害者是一名未成年女童,警方公開疑犯的照片,希望公眾提供消息協助破案。

事發於4月9日大約下午5時26分左右,地點在南11街的280公路天橋下,一名未成年女童當時放學回家,沿南11街北行,一名身分不明的男子騎著一輛深色單車向她趨近,男子突然拉她到天橋下對她性侵,同時不准她離開,受害女童反抗逃走,男子接著踏單車離開。

警方調查後鎖定疑犯是50歲拉美裔男子Julian Salvador Martinez,身高約5呎11吋,中等身材,黑髮,留鬚,案發時頭戴黃色字母的棒球帽,身穿黑色白字上衣,淺色長褲和黑色球鞋。

疑犯被指經常在Keyes街夾Senter路,以及東Williams街夾南十街出入,消息指疑犯已知道正被追緝,近日被驅逐出露宿營地。

任何人如知悉疑犯的下落,請馬上聯絡警方。

