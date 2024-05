【灣區新聞】舊金山巨人隊舉辦Hello Kitty Day活動（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

MLB職棒舊金山巨人隊主場在剛剛過去的週六舉辦Hello Kitty Day活動,吸引許多Kitty迷前往觀賽,長榮航空總經理孫嘉明特地從台灣飛來為球賽開球,他還向媒體分析了舊金山飛台北航線未來的票價趨勢。

舊金山巨人隊剛剛過去的週末,在主場Oracle Park迎戰辛辛那提紅人隊,開賽前球場上有個特別嘉賓亮相,吸引許多球迷的目光。

充滿少女心的Hello Kitty,和陽剛味十足的棒球裝,一點兒也不違和,穿著巨人隊服的Kitty充滿運動風,與應邀前來開球的長榮航空總經理孫嘉明開心互動,兩位空服員也成為亮麗的風景線,這場比賽由孫嘉明擔任開球嘉賓。

這是孫嘉明第一次在美職棒大聯盟球場上開球,在巨人隊主場上投球體驗如何?

孫嘉明說:「說真的今天滿趕的,沒有心理準備啦,(自己覺得投得怎麼樣?)投得不好。」

巨人隊CEO Larry Baer不但親自到場參與開球儀式,還在貴賓室送上巨人球衣給孫嘉明,駐舊金山台北經文處處長賴銘琪,也偕夫人出席表達支持,感謝長榮協助台灣推動國民外交。

這場Hello Kitty Day活動,是由舊金山巨人隊和來自台灣的長榮航空共同舉辦。

孫嘉明說:「那我們也一直注重運動行銷這一塊,因為美國人在這塊相當的,因為支持運動的人非常多,我們也希望能夠接觸到更多的粉絲。」

活動充滿了Kitty的元素,除了球場外設置活動背板讓Kitty迷打卡拍照,長榮航空還擺攤免費送禮物,吸引不少球迷排隊試手氣,入場還發放Hello Kitty紀念帽和扇子。

Hello Kitty一向是小女孩的最愛,在這場球賽中就有不少家長是帶著孩子來共襄盛舉。

球迷說:「(你喜歡今天的Hello Kitty嗎?),很棒、她很可愛,(你今天也穿上Hello Kitty的T恤?)對。」

球迷說:「(你今天穿上Hello KittyT恤?)對的,(你今天是為比賽而來還是為Kitty而來?)兩者都有,(你今天喜歡活動嗎?)我希望巨人隊贏,也很興奮今天的主題是Hello Kitty。」

舊金山台北航線自從星宇航空的加入,以及聯航增加班次後,競爭格外激烈,外界也關注長榮如何應對。

孫嘉明說:「我們經營北美30年,主要做的是航網,我們不是主要在北美跟台灣之間的航線,所以三十年來我們建立了滿堅實的北美到東南亞的航網,所以以方便性來講,包括我們的服務跟飛安,我想都接受到大家的讚賞,所以我們基本上我們先把自己做好做強,並不是太擔心這些競爭。」

對於灣區旅客來說,大家最關切的還是機票價格,分析未來票價的趨勢,孫嘉明表示,主要還是看市場供需,但昔日的便宜機票是回不去了。

孫嘉明說:「這幾年通膨相當的嚴重,所有的成本都在上漲,包括人員的薪資,包括我們使用的所有的這個設施,這個機場也都在漲價,所以基本上你的成本是變高,那在狀況之下票價會走高,我們說要回到、跟疫情前比那麼低,大概是不至於。」

在Hello Kitty的加持下,果然舊金山巨人傳出捷報,以5:1擊敗紅人取勝。

