【灣區新聞】舊金山巨人隊舉辦Hello Kitty Day活動（視頻）

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【KTSF 古琳嘉報導】

MLB職棒舊金山巨人隊主場在剛剛過去的週六舉辦Hello Kitty Day活動，吸引許多Kitty迷前往觀賽，長榮航空總經理孫嘉明特地從台灣飛來為球賽開球，他還向媒體分析了舊金山飛台北航線未來的票價趨勢。

舊金山巨人隊剛剛過去的週末，在主場Oracle Park迎戰辛辛那提紅人隊，開賽前球場上有個特別嘉賓亮相，吸引許多球迷的目光。

充滿少女心的Hello Kitty，和陽剛味十足的棒球裝，一點兒也不違和，穿著巨人隊服的Kitty充滿運動風，與應邀前來開球的長榮航空總經理孫嘉明開心互動，兩位空服員也成為亮麗的風景線，這場比賽由孫嘉明擔任開球嘉賓。

這是孫嘉明第一次在美職棒大聯盟球場上開球，在巨人隊主場上投球體驗如何？

孫嘉明說：「說真的今天滿趕的，沒有心理準備啦，（自己覺得投得怎麼樣？）投得不好。」

巨人隊CEO Larry Baer不但親自到場參與開球儀式，還在貴賓室送上巨人球衣給孫嘉明，駐舊金山台北經文處處長賴銘琪，也偕夫人出席表達支持，感謝長榮協助台灣推動國民外交。

這場Hello Kitty Day活動，是由舊金山巨人隊和來自台灣的長榮航空共同舉辦。

孫嘉明說：「那我們也一直注重運動行銷這一塊，因為美國人在這塊相當的，因為支持運動的人非常多，我們也希望能夠接觸到更多的粉絲。」

活動充滿了Kitty的元素，除了球場外設置活動背板讓Kitty迷打卡拍照，長榮航空還擺攤免費送禮物，吸引不少球迷排隊試手氣，入場還發放Hello Kitty紀念帽和扇子。

Hello Kitty一向是小女孩的最愛，在這場球賽中就有不少家長是帶著孩子來共襄盛舉。

球迷說：「（你喜歡今天的Hello Kitty嗎？），很棒、她很可愛，（你今天也穿上Hello Kitty的T恤？）對。」

球迷說：「（你今天穿上Hello KittyT恤？）對的，（你今天是為比賽而來還是為Kitty而來？）兩者都有，（你今天喜歡活動嗎？）我希望巨人隊贏，也很興奮今天的主題是Hello Kitty。」

舊金山台北航線自從星宇航空的加入，以及聯航增加班次後，競爭格外激烈，外界也關注長榮如何應對。

孫嘉明說：「我們經營北美30年，主要做的是航網，我們不是主要在北美跟台灣之間的航線，所以三十年來我們建立了滿堅實的北美到東南亞的航網，所以以方便性來講，包括我們的服務跟飛安，我想都接受到大家的讚賞，所以我們基本上我們先把自己做好做強，並不是太擔心這些競爭。」

對於灣區旅客來說，大家最關切的還是機票價格，分析未來票價的趨勢，孫嘉明表示，主要還是看市場供需，但昔日的便宜機票是回不去了。

孫嘉明說：「這幾年通膨相當的嚴重，所有的成本都在上漲，包括人員的薪資，包括我們使用的所有的這個設施，這個機場也都在漲價，所以基本上你的成本是變高，那在狀況之下票價會走高，我們說要回到、跟疫情前比那麼低，大概是不至於。」

在Hello Kitty的加持下，果然舊金山巨人傳出捷報，以5:1擊敗紅人取勝。

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