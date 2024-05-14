【灣區新聞】聖荷西一辦公物業遭法拍 被債權銀行接管（視頻）

May 14, 2024 新聞, 灣區新聞, 熱點關注

KTSF想聽聽您的意見﹐看完這篇網上報導後﹐請抽空填寫一下本頁最下面的問卷。

【KTSF】

聖荷西一棟辦公大樓，由於債務人付不出貸款，最近被債權銀行接管，這棟辦公大樓過去的租客來頭不小。

根據The Mercury News，聖荷西North First街3100號這棟辦公大樓，占地將近10萬平方英尺，前租客是中國生產電動車的蔚來汽車在美國的總部Nio USA，蔚來2018年8月租下這棟大樓，去年10月退租，同一年該大樓進行清盤。

這棟辦公大樓的擁有人是地產公司Vista Investment Group，2018年華美銀行提供2500萬貸款給該公司，後來因為債務違約，在經過法拍過程失去所有權，最後被債權人華美銀行接收。

根據聖塔克拉拉縣辦公室的文件，Vista Investment Group，包括本金、利息、罰款和遲交租金為2,580萬美元，華美銀行還額外付了1900萬清空大樓。

這棟大樓只是灣區商業辦公市場仍受疫情影響的冰山一角，辦公大樓因沒有租客，被低價出售或法拍。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)
版權所有，不得轉載。

請抽空填寫下面的問卷。

您喜歡的新聞

Related Articles

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*