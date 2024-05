【灣區新聞】聖荷西一辦公物業遭法拍 被債權銀行接管（視頻）

【KTSF】

聖荷西一棟辦公大樓,由於債務人付不出貸款,最近被債權銀行接管,這棟辦公大樓過去的租客來頭不小。

根據The Mercury News,聖荷西North First街3100號這棟辦公大樓,占地將近10萬平方英尺,前租客是中國生產電動車的蔚來汽車在美國的總部Nio USA,蔚來2018年8月租下這棟大樓,去年10月退租,同一年該大樓進行清盤。

這棟辦公大樓的擁有人是地產公司Vista Investment Group,2018年華美銀行提供2500萬貸款給該公司,後來因為債務違約,在經過法拍過程失去所有權,最後被債權人華美銀行接收。

根據聖塔克拉拉縣辦公室的文件,Vista Investment Group,包括本金、利息、罰款和遲交租金為2,580萬美元,華美銀行還額外付了1900萬清空大樓。

這棟大樓只是灣區商業辦公市場仍受疫情影響的冰山一角,辦公大樓因沒有租客,被低價出售或法拍。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。