【灣區新聞】聖荷西一辦公物業遭法拍 被債權銀行接管（視頻）

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【KTSF】

聖荷西一棟辦公大樓，由於債務人付不出貸款，最近被債權銀行接管，這棟辦公大樓過去的租客來頭不小。

根據The Mercury News，聖荷西North First街3100號這棟辦公大樓，占地將近10萬平方英尺，前租客是中國生產電動車的蔚來汽車在美國的總部Nio USA，蔚來2018年8月租下這棟大樓，去年10月退租，同一年該大樓進行清盤。

這棟辦公大樓的擁有人是地產公司Vista Investment Group，2018年華美銀行提供2500萬貸款給該公司，後來因為債務違約，在經過法拍過程失去所有權，最後被債權人華美銀行接收。

根據聖塔克拉拉縣辦公室的文件，Vista Investment Group，包括本金、利息、罰款和遲交租金為2,580萬美元，華美銀行還額外付了1900萬清空大樓。

這棟大樓只是灣區商業辦公市場仍受疫情影響的冰山一角，辦公大樓因沒有租客，被低價出售或法拍。

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