【灣區新聞】舊金山Salesforce運輸中心可能引入Caltrain和高鐵列車服務（視頻）

May 14, 2024 新聞, 灣區新聞, 熱點關注

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聯邦政府據報承諾撥款34億元，將加州鐵路（Caltrain）和高鐵的列車服務引入舊金山（三藩市），這個撥款承諾為推動這個交通項目取得重大進展。

根據SF Examiner的報導，聯邦運輸管理局這筆撥款，當中包括地方機構的配對撥款，將佔整個工程項目預計成本的41%。

這個工程項目將會把Caltrain的客運鐵路延長1.8哩；挖掘1.3哩地底隧道；興建兩個地底車站，把Caltrain的列車服務傱4街夾King街，連接到6層高的地底終點站，跨灣聯合管理局（Transbay Joint Powers Authority）預期，這條鐵路延線將於2032年或2033年通車。

工程竣工後，民眾將可以從運輸中心前往中半島和南灣，再接駁巴士或輕鐵到目的地，理論上甚至可以乘搭高鐵前往中谷或南加州。

跨灣聯合管理局執行董事Adam Van de Water表示，這筆聯邦撥款，加上地方與州政府早已承諾的撥款，令整個工程項目已取得超過3分之2的撥款，他說全美國僅有少數工程項目取得如此高的撥款承諾。

跨灣聯合管理局花費23億元興建Salesfore運輸中心，在Mission街以南設有巴士站，提供8個運輸機構的交通服務，運輸中心也設有零售商店，頂層有一個5.4英畝的公園。

跨灣聯合管理局下一步將要設法籌措餘下的27.5億元工程款項，局方希望能從州政府取得10億元款項，但跨灣聯合管理局的首席財務官Shima Mirzaei表示，加州現有的溫室氣體排放交易計劃，並未能承擔如此高的撥款額。

另一個方法是透過加州兩名參議員Scott Wiener和Aisha Wahab提出的法案，授權都會運輸委員會在2026年11提出選舉議案，為運輸項目尋求撥款。

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