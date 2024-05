【KTSF】

衛生專家正在關註一種新的COVID變種病毒株,它可能會導致夏季的COVID病例激增。

KP.2現在是國內最流行的COVID變種病毒株,是變種病毒Omicron的後代。

3月中旬時,KP.2只佔COVID感染個案的百分之一,但現在它佔了超過四分一。

早期的實驗室測試表明,KP.2變種病毒株可能更容易避開人類的免疫系統,並且可能比以前的變種病毒株更具傳染性。

因此研究人員正在密切關注,KP.2是否會導致夏季感染個案激增。

