灣區的科技業繼續傳出裁員消息,搜尋器巨頭Google,以及電動車Rivian都宣布裁減人手。

Google計劃在舊金山(三藩市)削減57個職位,剛在幾個星期前,Google已經宣布在旗下的發展部團隊裁減50人。

另外,電動車Rivian也在南灣Palo Alto辦公室裁減28個職位,Rivian較早時已宣布在南加州橙縣的廠房裁員92人。

