【全國新聞】特朗普前律師Michael Cohen在掩口費案作證（視頻）

【KTSF 張麗月報導】

前總統特朗普被控的「掩口費刑事案」週一輪到本案另一個關鍵證人作證,他就是特朗普的前私人律師Michael Cohen,特朗普週一也現身紐約的法庭出席聆訊。

Cohen是控方重要關鍵證人,因為他負責將特朗普的13萬元掩口費交給成人電影女星Stormy Daniels,Daniels上星期出庭作證時已承認,Cohen將13萬元交給她,以換取Daniels不要公開爆料關於她與特朗普之間的桃色關係,以免影響特朗普2016年大選的選情。

Cohen週一作證近六小時,他指出,特朗普曾經叫他與小報National Enquirer的編輯商量,如何去控制有關Daniels爆料的新聞,不要登載這些報導。

Cohen承認,當Daniels簽署了這宗交易後,他「立即」通知了特朗普,Cohen更加指出,他利用自己間屋作為抵押,而獲得所需的貸款,從而令到這筆交易的錢13萬元,看來與特朗普無關連。

Cohen作證時又說,特朗普擔心的是2016年的選情,而不是他自己的婚姻,所以設法隱藏他與Daniels的關係。

控方指特朗普在2016年大選之前偽造商業文件去隱瞞,特朗普將13萬元退還給Cohen。

特朗普週一在庭上否認與Daniels有染,同時也否認全部34項刑事控罪,本案週二繼續審訊。

