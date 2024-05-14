【全國新聞】特朗普前律師Michael Cohen在掩口費案作證（視頻）

May 14, 2024 新聞, 全國消息, 熱點關注

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【KTSF 張麗月報導】

前總統特朗普被控的「掩口費刑事案」週一輪到本案另一個關鍵證人作證，他就是特朗普的前私人律師Michael Cohen，特朗普週一也現身紐約的法庭出席聆訊。

Cohen是控方重要關鍵證人，因為他負責將特朗普的13萬元掩口費交給成人電影女星Stormy Daniels，Daniels上星期出庭作證時已承認，Cohen將13萬元交給她，以換取Daniels不要公開爆料關於她與特朗普之間的桃色關係，以免影響特朗普2016年大選的選情。

Cohen週一作證近六小時，他指出，特朗普曾經叫他與小報National Enquirer的編輯商量，如何去控制有關Daniels爆料的新聞，不要登載這些報導。

Cohen承認，當Daniels簽署了這宗交易後，他「立即」通知了特朗普，Cohen更加指出，他利用自己間屋作為抵押，而獲得所需的貸款，從而令到這筆交易的錢13萬元，看來與特朗普無關連。

Cohen作證時又說，特朗普擔心的是2016年的選情，而不是他自己的婚姻，所以設法隱藏他與Daniels的關係。

控方指特朗普在2016年大選之前偽造商業文件去隱瞞，特朗普將13萬元退還給Cohen。

特朗普週一在庭上否認與Daniels有染，同時也否認全部34項刑事控罪，本案週二繼續審訊。

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