【加州新聞】加州公衛預算恐遭砍 關注人士呼籲保留應付公共衛生危機（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

加州衛生行政人員協會(Health Executives Association of California)與部分地方衛生官員週一出面呼籲州府,保留每年三億元的公共衛生人力和基礎設施投資預算,以應付未來緊急公共衛生危機。

州長紐森上週公佈加州新財政年度預算修正案,顯示州府面對將近280億元赤字必須大幅削減經費,當中就包括提議削減每年三億元的「公共衛生人力和基礎設施投資」預算。

加州衛生行政人員協會部分地方衛生官員,以及工會代表等關注人士組成的「California Can’t Wait」,週一召開視訊記者會,以加州不能倒退為題,呼籲州府保留這筆預算。

洛杉磯縣公共衛生局護士/SEIU工會會員Shamika Osse說:「持續向州和地方部門提供的公共衛生撥款有所幫助,這些撥款現在有被削減的可能性,讓加州走向錯誤方向。」

這筆預算主要是用來填補加州各地方衛生部門資金不足的問題,或是修復當地的公共衛生系統,由各地衛生部門視需要運用,例如投入慢性病的預防、疫情期間追蹤接觸史,或是訓練公共衛生人才等。

以Yolo縣公共衛生局為例,這個財政年度就從中獲得140萬撥款,佔其部門預算5%,官員擔心這筆預算一旦被砍,未來可能無法應付緊急公共衛生危機。

Yolo縣公共衛生局衛生官Aimee Sisson說:「雖然這些基金可能被稱為公共衛生的未來,但其推動的卻是現在的公共衞生,剛剛擺脫一場大流行,現在正在應對禽流感,疾控中心(CDC)稱,這種病毒具有大流行潛力,更別說死灰復燃的麻疹、結核病和性病,現在是時候繼續承諾當地衛生部門撥款,而不是削減撥款。」

由於COVID疫情才剛過去,衛生官員呼籲州府不要重蹈覆轍,讓公共健康的準備工作倒退,使得脆弱的社區面臨風險。

公共衛生倡議加州政策資深總監Flojaune Cofer說:「當我們這筆撥款獲得批准時,我們談到的是關於公共衛生基礎設施,在其他經濟衰退時期如何遭到破壞,以致當COVID疫情爆發時,讓我們陷入不幸的境地,資源不足、人手不足且準備不足,無法像我們希望的那樣迅速做出反應。」

關注人士還指出,這筆預算之下的「Future of Public Health」計畫,過去一年聘用900名公共衛生專業人員,一旦經費被刪除,這900人將失去他們的工作。

關注人士希望今天敲響警鐘,讓州府改變決定。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。