【財經新聞】信用卡持有量的多寡 如何影響財務及心理狀況

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【KTSF 周正鈞報導】

你的銀包內究竟有幾多張信用卡呢？有網站引用聯邦金融業監管局（FINRA）的數據指，全國69%的人有2至8張信用卡，而信用卡的多少，又怎樣影響你的財務及心理呢？

網站Upgrade Points引用FINRA數據指，全國69%的人有2至8張信用卡，26%的人只有一張信用卡，而有9張或以上的就有6%。

數據又顯示，有多張信用卡的人，會比擁有信用卡較少的人更容易花多了錢。

例如在日常生活開銷大於收入的情況，擁有9張以下信用卡的人為18.2%，9張信用卡或以上的人當中佔31.6%，在還款時遇到問題，也分別為7.5%及14.5%。

在心理層面上，擁有9張或更多信用卡的人，大約有1.5倍的機率會對自己的財務狀況感到焦慮，並且有兩倍的機率會認為自己負債過多而感到有壓力。

而擁有9張或更多信用卡的人中，以年齡層及性別分類，最多的是18至24歲群組，而當中又有10.8%為男性，9.4%為女性，而55歲以上群組兩性比例不到4%。

再從全國的州份計，研究人員計算擁有9張或以上信用卡的人口比例來排名，結果擁有最多信用卡的州份為路易斯安那州，州內8.8%的人有9張或以上，3.6%的人有13張或以上，州內平均信用評分為690。

最少人有9張或以上信用卡的為密歇根州，只有2.8%的人有9張或以上，有超過13張信用卡的人為2%，州內平均信用評分為719。

而加州排30，4.8%人有超過9張信用卡，2%人有超過13張卡，州內平均信用評分為722。

報告又指，如果適當管理多張信用卡，實質上及財務上都好處，例如如果信用卡遺失或需要取消時，持有額外的信用卡就會比較方便，而享有多個可用的信用額度，在遇上突然的開支時也很有幫助，而且大多數信用卡公司，也會為客戶提供福利鼓勵使用結帳，例如現金回贈、累積旅行獎勵積分。

但擁有多張信用卡也可能帶來風險，有機會讓你的財務管理變得複雜，例如管理不同信用卡的結餘、信用額及還款週期等等，萬一不留神錯過還款，額外的手續費及利息，隨時讓你增家債務負擔，而且每一次申請信用卡時，都會影響個人信用評分。

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