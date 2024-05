【財經新聞】信用卡持有量的多寡 如何影響財務及心理狀況

【KTSF 周正鈞報導】

你的銀包內究竟有幾多張信用卡呢?有網站引用聯邦金融業監管局(FINRA)的數據指,全國69%的人有2至8張信用卡,而信用卡的多少,又怎樣影響你的財務及心理呢?

網站Upgrade Points引用FINRA數據指,全國69%的人有2至8張信用卡,26%的人只有一張信用卡,而有9張或以上的就有6%。

數據又顯示,有多張信用卡的人,會比擁有信用卡較少的人更容易花多了錢。

例如在日常生活開銷大於收入的情況,擁有9張以下信用卡的人為18.2%,9張信用卡或以上的人當中佔31.6%,在還款時遇到問題,也分別為7.5%及14.5%。

在心理層面上,擁有9張或更多信用卡的人,大約有1.5倍的機率會對自己的財務狀況感到焦慮,並且有兩倍的機率會認為自己負債過多而感到有壓力。

而擁有9張或更多信用卡的人中,以年齡層及性別分類,最多的是18至24歲群組,而當中又有10.8%為男性,9.4%為女性,而55歲以上群組兩性比例不到4%。

再從全國的州份計,研究人員計算擁有9張或以上信用卡的人口比例來排名,結果擁有最多信用卡的州份為路易斯安那州,州內8.8%的人有9張或以上,3.6%的人有13張或以上,州內平均信用評分為690。

最少人有9張或以上信用卡的為密歇根州,只有2.8%的人有9張或以上,有超過13張信用卡的人為2%,州內平均信用評分為719。

而加州排30,4.8%人有超過9張信用卡,2%人有超過13張卡,州內平均信用評分為722。

報告又指,如果適當管理多張信用卡,實質上及財務上都好處,例如如果信用卡遺失或需要取消時,持有額外的信用卡就會比較方便,而享有多個可用的信用額度,在遇上突然的開支時也很有幫助,而且大多數信用卡公司,也會為客戶提供福利鼓勵使用結帳,例如現金回贈、累積旅行獎勵積分。

但擁有多張信用卡也可能帶來風險,有機會讓你的財務管理變得複雜,例如管理不同信用卡的結餘、信用額及還款週期等等,萬一不留神錯過還款,額外的手續費及利息,隨時讓你增家債務負擔,而且每一次申請信用卡時,都會影響個人信用評分。

