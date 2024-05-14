【灣區新聞】加州公布最新人口數據 灣區三縣人口超過100萬

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最新公布的加州人口數目，灣區有三個縣人口超過一百萬。

數據顯示，灣區人口最多的縣是聖克拉拉縣，截至1月1日，聖克拉拉縣有1,903,198名居民，排名第二的是阿拉米達縣，1,641,869居民，Contra Costa縣，1,146,626人，是人口第三多的縣，灣區其他六個縣的居民人數均不超過100萬人。

根據州政府統計，自2023年起，灣區9個縣中的大多數縣的人口都出現了增長，但阿拉米達縣、Marin縣、San Mateo縣除外。

另外，沿海縣人口減少，內陸縣人口增加，包括舊金山、洛杉磯、San Mateo縣人口有所減少，而更多內陸縣，像是Sacramento、南加州San Bernardino、Riverside縣人口增加。

分析這一現象，儘管人們在舊金山和洛杉磯等主要大都市工作，但他們仍在尋更可負擔的住房，在靠近海岸的城市，可能找不到這種住房，人們寧可接受更長的通勤時間，以換取買得起的房子，因為有些工作是不需要每天進公司。

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