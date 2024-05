【灣區新聞】加州公布最新人口數據 灣區三縣人口超過100萬

【KTSF】

最新公布的加州人口數目,灣區有三個縣人口超過一百萬。

數據顯示,灣區人口最多的縣是聖克拉拉縣,截至1月1日,聖克拉拉縣有1,903,198名居民,排名第二的是阿拉米達縣,1,641,869居民,Contra Costa縣,1,146,626人,是人口第三多的縣,灣區其他六個縣的居民人數均不超過100萬人。

根據州政府統計,自2023年起,灣區9個縣中的大多數縣的人口都出現了增長,但阿拉米達縣、Marin縣、San Mateo縣除外。

另外,沿海縣人口減少,內陸縣人口增加,包括舊金山、洛杉磯、San Mateo縣人口有所減少,而更多內陸縣,像是Sacramento、南加州San Bernardino、Riverside縣人口增加。

分析這一現象,儘管人們在舊金山和洛杉磯等主要大都市工作,但他們仍在尋更可負擔的住房,在靠近海岸的城市,可能找不到這種住房,人們寧可接受更長的通勤時間,以換取買得起的房子,因為有些工作是不需要每天進公司。

