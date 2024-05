【KTSF】

阿拉巴馬州警方表示,星期六晚當地Stockton市的一場大型派對上發生了槍擊事件,造成3死18人傷。

阿拉巴馬州Baldwin縣調查部表示,星期六晚當地Stockon市附近正舉行一場大型May Day派對,當時參與派對的人數超過一千人,多個家庭出席,一起慶祝夏天來臨。

之後派對上有人發生爭執,然後爭執升級,有人開槍,導致3人死亡,18人受傷,受害者年齡介乎13至60歲。

Baldwin縣政府派出多架直升機和救護車應對這宗槍擊事件,目前槍手仍然在逃,Baldwin縣警希望得到大眾的幫助,將槍捉拿歸案。

