【國際新聞】美國指有理由相信以方或違反國際法

美國國務院的調查報告指,有理由相信以色列在加沙的軍事行動使用美方提供的武器時不符合國際法,但美方缺乏完整資訊判斷以軍是否刻意違反,是以色列展開對加沙的軍事行動以來,華府最強烈批評。

美國國務院向眾議院提交46頁的調查報告指,有大量的可靠匯報,認為以軍使用美方的武器時違反國際人道法,又批評以方在加沙展開軍事行動初期不願意與華府合作,改善當地的人道救援狀況和減少平民傷亡等。

報告又同時提到加沙衝突性質複雜,而以方又極度依賴美國提供的武器,但當地缺乏美方人員支援,因此很難就單一事件作出評估,甚至得出結論以軍是否刻意違反國際法。報告認為以軍已經作出可靠的保證,使用美方提供的武器時會符合國際法。

白宮表示,總統拜登已經聽取相關報告的匯報,又說正密切注視以軍的拉法的行動可能影響人道救援物資的運送,深感關注。

另外,聯合國以143票贊成、9票反對及25票棄權通過草案,賦予巴勒斯坦更多權力,包括認定巴勒斯坦符合成員國資格等,並建議安理會從有利角度重新審視其申請。巴方代表歡迎表決,形容是對和平的投資;反對的美國則認為安理會對巴勒斯坦問題仍存有分歧,目前不是適當時機審理。

