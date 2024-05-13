【灣區新聞】柏克萊加大畢業禮被親巴勒斯坦示威者「騎劫」

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加大柏克萊分校的全校畢業典禮於週六舉行，由於親巴勒斯坦的示威者活動持續，畢業禮期間被示威者「騎劫」，今屆的畢業生在四年前高中畢業時由於COVID大流行，他們已經失去了高中畢業禮，誰料大學畢業亦不順利，應屆畢業生和家長對此又有何反應？

數百名親巴勒斯坦示威者週六擾亂了加大柏克萊分校的全校畢業禮，他們戴著畢業帽，穿著畢業袍，大力踩踏金屬看台發出巨響，高呼「撤資」（Divest）。

應屆畢業生Angelina Martinez說：「我很自豪我的同伴，可以在柏克萊發聲，沒有任何抗議就不是柏克萊了，對吧？」

這兩名是室友的應屆畢業生均表示，他們支持言論自由，不認為示威活動影響了畢業禮。

應屆畢業生Sydney Reyes說：「很自豪人們能夠表達他們的感受。」

許多學生表示，預料到會發生示威活動，但他們很高興學校照常舉行畢業禮，因為之前擔心畢業禮會被取消。

應屆畢業生Molly Avina說：「柏克萊是一間非常注重社會正義的學校，我認為畢業禮的「完美」，包括社會正義。」

Martinez和Reyes表示，由於COVID疫情，他們在2020年經歷了一次非傳統，用開車方式舉行的高中畢業禮。

而此刻在柏克萊加大的紀念體育館，他們的親朋好友都在場，讓這一天更加特別。

Martinez說：「藉此能夠給我的父母擁抱給朋友擁抱。」

Reyes說：「我是家中第一代大學畢業生，所以這對我的家庭來說非常重要。」

柏克萊加大校方事前已加強安全措施，為示威活動作好準備。

校長Carol Christ向以色列和哈馬斯戰爭中雙方的受害者致意，她說對這場戰爭衝突，導致學生和教職員工分裂感到難過。

數百名示威者站在畢業禮場地的一個區域高喊口號，並大力踩踏金屬看台，讓大家有時很難聽到演講者的聲音。

應屆畢業生Yousuf說：「這樣做他們就可以與美方官員對話定調，他們需要了解我們在校園的存在，而且我不會停止為達到目標、我們會繼續令人頭痛、繼續擾亂、繼續採取類似的行動。」

現場雖然沒有反示威者，但有一些學生舉起了以色列國旗，部分學生的家屬表示，擾亂行為令人厭惡。

應屆畢業生父親Joel Soto說：「我們為了家人來到這裡，他們在COVID疫情期間努力讀書，現在他們的畢業被騷擾，是有點令人失望。」

畢業研究生Moise Tchivwilla說：「我不認為破壞這個時刻，是對辛苦努力的人尊重的表現。」

很多學生表示，只要沒有暴力行為就可以。

應屆畢業生Eleanor Real說：「大學畢業是非常大的事情、非常重要，我們能夠擁有這一刻很高興。」

應屆畢業生Anna Berezovskiy說：「我們準備好慶祝、享受美好時光，度過一個平靜、慶祝的日子。」

加大柏克萊校方表示，90分鐘的畢業典禮結束時，沒有任何人被逮捕，雖然示威活動很大聲，但很和平。

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