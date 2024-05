【灣區新聞】柏克萊加大畢業禮被親巴勒斯坦示威者「騎劫」

【KTSF】

加大柏克萊分校的全校畢業典禮於週六舉行,由於親巴勒斯坦的示威者活動持續,畢業禮期間被示威者「騎劫」,今屆的畢業生在四年前高中畢業時由於COVID大流行,他們已經失去了高中畢業禮,誰料大學畢業亦不順利,應屆畢業生和家長對此又有何反應?

數百名親巴勒斯坦示威者週六擾亂了加大柏克萊分校的全校畢業禮,他們戴著畢業帽,穿著畢業袍,大力踩踏金屬看台發出巨響,高呼「撤資」(Divest)。

應屆畢業生Angelina Martinez說:「我很自豪我的同伴,可以在柏克萊發聲,沒有任何抗議就不是柏克萊了,對吧?」

這兩名是室友的應屆畢業生均表示,他們支持言論自由,不認為示威活動影響了畢業禮。

應屆畢業生Sydney Reyes說:「很自豪人們能夠表達他們的感受。」

許多學生表示,預料到會發生示威活動,但他們很高興學校照常舉行畢業禮,因為之前擔心畢業禮會被取消。

應屆畢業生Molly Avina說:「柏克萊是一間非常注重社會正義的學校,我認為畢業禮的「完美」,包括社會正義。」

Martinez和Reyes表示,由於COVID疫情,他們在2020年經歷了一次非傳統,用開車方式舉行的高中畢業禮。

而此刻在柏克萊加大的紀念體育館,他們的親朋好友都在場,讓這一天更加特別。

Martinez說:「藉此能夠給我的父母擁抱給朋友擁抱。」

Reyes說:「我是家中第一代大學畢業生,所以這對我的家庭來說非常重要。」

柏克萊加大校方事前已加強安全措施,為示威活動作好準備。

校長Carol Christ向以色列和哈馬斯戰爭中雙方的受害者致意,她說對這場戰爭衝突,導致學生和教職員工分裂感到難過。

數百名示威者站在畢業禮場地的一個區域高喊口號,並大力踩踏金屬看台,讓大家有時很難聽到演講者的聲音。

應屆畢業生Yousuf說:「這樣做他們就可以與美方官員對話定調,他們需要了解我們在校園的存在,而且我不會停止為達到目標、我們會繼續令人頭痛、繼續擾亂、繼續採取類似的行動。」

現場雖然沒有反示威者,但有一些學生舉起了以色列國旗,部分學生的家屬表示,擾亂行為令人厭惡。

應屆畢業生父親Joel Soto說:「我們為了家人來到這裡,他們在COVID疫情期間努力讀書,現在他們的畢業被騷擾,是有點令人失望。」

畢業研究生Moise Tchivwilla說:「我不認為破壞這個時刻,是對辛苦努力的人尊重的表現。」

很多學生表示,只要沒有暴力行為就可以。

應屆畢業生Eleanor Real說:「大學畢業是非常大的事情、非常重要,我們能夠擁有這一刻很高興。」

應屆畢業生Anna Berezovskiy說:「我們準備好慶祝、享受美好時光,度過一個平靜、慶祝的日子。」

加大柏克萊校方表示,90分鐘的畢業典禮結束時,沒有任何人被逮捕,雖然示威活動很大聲,但很和平。

