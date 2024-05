【灣區新聞】Stonestown商場將擴建社區中心 加建3,500個住屋單位（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

目前在舊金山(三藩市)日落區成功營運的Stonestown商場,發展商獲得市府規劃部門一致批准,將商場擴建成一個社區中心,其中包括加建3,500個住屋單位。

縱然面對些許居民擔憂在Stonestown商場的發展計劃,會導致附近交通阻塞,城市規劃部還是支持這項目,計劃加建的3,500個住屋單位,可以幫助市府達到在2031年之前多建82,000個住屋單位的目標。

發展商Brookfield Properties提出的計劃,將附加有6英畝的公園,還有一個有餐館戶外設施的廣場和康樂空間,主要街道是20 Avenue,會有商店、餐館和娛樂設施。

發展商表示,該計劃將創造800個和建築有關的工作,與1,400個永久職位,也會翻新現有的一個兒童遊樂場,和捐270萬給那裡的19號消防局,發展商也會支付5千萬給舊金山交通局去舒緩交通問題,而新的停車位則將建在地底下。

在建成的住屋單位中,發展商必須將20%定在可負擔的價位,或是捐地給市府蓋可負擔房屋,

Stonestown商場在疫情期間轉型,大型租戶出現了變動,裡面的熟食中心也以亞洲料理吸引顧客,和市中心一些蕭條的商場成強烈對比。

