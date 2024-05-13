【灣區新聞】Stonestown商場將擴建社區中心 加建3,500個住屋單位（視頻）

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【KTSF 歐志洲報導】

目前在舊金山（三藩市）日落區成功營運的Stonestown商場，發展商獲得市府規劃部門一致批准，將商場擴建成一個社區中心，其中包括加建3,500個住屋單位。

縱然面對些許居民擔憂在Stonestown商場的發展計劃，會導致附近交通阻塞，城市規劃部還是支持這項目，計劃加建的3,500個住屋單位，可以幫助市府達到在2031年之前多建82,000個住屋單位的目標。

發展商Brookfield Properties提出的計劃，將附加有6英畝的公園，還有一個有餐館戶外設施的廣場和康樂空間，主要街道是20 Avenue，會有商店、餐館和娛樂設施。

發展商表示，該計劃將創造800個和建築有關的工作，與1,400個永久職位，也會翻新現有的一個兒童遊樂場，和捐270萬給那裡的19號消防局，發展商也會支付5千萬給舊金山交通局去舒緩交通問題，而新的停車位則將建在地底下。

在建成的住屋單位中，發展商必須將20%定在可負擔的價位，或是捐地給市府蓋可負擔房屋，

Stonestown商場在疫情期間轉型，大型租戶出現了變動，裡面的熟食中心也以亞洲料理吸引顧客，和市中心一些蕭條的商場成強烈對比。

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