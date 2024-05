【灣區新聞】舊金山市府為應對無家者酗酒問題 每年花500萬為酗酒者買酒（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

舊金山(三藩市)市府在應對一些無家可歸人士酗酒的問題上,每年花500萬為一些最嚴重的酗酒者買酒,大家可沒有聽錯,但是這已經實施了四年、具爭議性的項目,近來再度受到關注,但是消防部門則指出,這項目有它的實際作用。

這個為酗酒人士提供酒類飲品的項目,實施地點就在田德隆區Eddy和Larkin街交界處的一間前酒店中,在計劃下,酗酒人士每天可以來這裡拿一到兩杯的飲料,每天三到四次,他們取得的酒,每次可以是1.7安士的烈酒、5安士的紅酒,或是12安士的啤酒,數量按照個別病人的治療計劃而定。

《舊金山紀事報》的報導指出,四年來,這個設施由十個床位增加到目前20個床位,至今照顧超過55人。

這項目近期受到批評,有救世軍的官員在社交媒體上指出,為酗酒人士提供酒,並不能解決問題,只會延長他們的酒癮。

救世軍主張完全戒酒,也批評舊金山市府另外一項為酗毒人士提供預防用毒過量的解藥,和其他例如針筒的用毒器具,有13,000人回答這項目的調查問卷,有8成的人反對這項目。

提出這個計劃的舊金山加州大學UCSF護士學院指出,這項目能夠阻止酗酒成病的人士不停的喝酒,或是因為停止喝酒而導致癲癇發作,這項目也有為病人提供藥物,和控制酒癮的療法。

但是舊金山公共衛生部也反駁該救世軍的觀點,指他誤解該有管理的項目,並誤導公眾。

公共衛生部指出,該項目是由護士分發酒精飲品,而沒有參與該項目的無家可歸者,並不能進入設施拿免費酒。

此外,舊金山公共衛生部也因為控制這些嚴重酗酒人士喝酒的問題,這些嚴重酗酒病人到甦醒中心和急診室的次數,分別大幅度減少九成和七成,市府在六個月,在例如救護車和急診服務方面省下了170萬,而在此之前,市府報告曾經有五個病人因為酗酒引發的問題,而需要2千次數的救護車送到醫院,在五年的時間內,花了市府400萬。

公共衛生部指出,這個提供酒類飲品的計劃撥款,希望可以從MediCal取回。

