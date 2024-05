【國際新聞】俄軍聲稱奪取烏克蘭哈爾科夫五條村莊

【有線新聞】

俄羅斯連續兩日襲擊烏克蘭哈爾科夫,聲稱奪取五條邊境村莊。烏軍否認,說仍在戰鬥。

烏克蘭哈爾科夫州距離邊境不夠10公里的沃夫昌斯克遭俄軍空襲,多處起火。這裡仍有數百居民留守,當局派人協助長者離開。

俄羅斯連續第二日對烏克蘭邊境地帶發動大規模襲擊,戰線約60公里長。俄羅斯國防部聲稱奪取哈爾科夫五條村莊,但烏克蘭否認、說仍在奮戰。

哈爾科夫州州長說邊境形勢受控,成功抵抗多輪空襲,認為首府哈爾科夫市及其百多萬名居民沒有即時危險。

烏克蘭的東部作戰司令部就說,雖然成功將俄軍限制在兩國邊境的灰色地帶,但能否阻止他們繼續推進甚至徹底擊退,仍是烏軍要面對的難題。

有分析認為烏克蘭缺乏兵力和軍備,難以在邊境作出完整部署。只要俄方增兵,滲透更大範圍或鞏固其初步成果,戰況就會進一步升級,不排除百多公里外的蘇梅州就是俄軍下一個目標。

總統澤連斯基形容這場是硬仗、形勢艱難,感謝軍人英勇守衛國土,寄語他們必定要瓦解俄方的侵略計劃。

