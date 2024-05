【國際新聞】全球首名移植基因改造豬腎男子死亡

【有線新聞】

全球首名移植基因改造豬腎的男子,接受手術近兩個月後死亡。

斯萊曼3月在美國麻省總醫院接受手術,以62歲之齡成功移植經基因改造的豬腎,他休養約兩星期後上月初出院,當時精神看來不錯。

患有腎病的斯萊曼2018年曾接受人類腎臟移植,但去年再次有腎衰竭跡象,需恢復洗腎並出現併發症,醫生於是建議他移植豬腎。

所用的豬腎經過69次基因改造,移除有害的豬基因,加入某些人類基因、提高相容性,並滅活豬身上病毒,減低人類感染風險。

手術經歷4小時完成,院方當時相信豬腎功能可維持至少兩年。

院方上周六公布斯萊曼死訊,向其家人致哀,同時表示沒有跡象顯示他的死與手術有關,稱對於全球等候器官移植的病人來說,斯萊曼會永遠被視為希望之塔,非常感謝他的信任,及推進異種器官移植的意願。

斯萊曼家人感謝醫療團隊給他們與斯萊曼多七周相處時間,稱斯萊曼想為等候移植的人帶來希望,已達成目標,他的希望樂觀精神會長存。

斯萊曼是全球首宗移植基因改造豬腎至活人的病例,第二宗同類手術上月已完成——54歲女病人皮薩諾目前康復進度良好。

