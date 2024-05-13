【灣區新聞】奧克蘭非法傾倒垃圾未有改善 每年為市造成數千萬元損失

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【灣區新聞】

東灣奧克蘭（屋崙）非法傾倒垃圾行為未有改善，這個問題每年為奧克蘭市造成數千萬元的損失，有市民拍攝到，日前又有人開著卡車，到奧克蘭一個停車場非法傾倒一些建築廢料，而卡車上是印著屬於Concord市一間樹木修剪公司的標誌。

這個無公德心的行為，在週二下午3時半左右發生，目擊者稱，停車場當時還有其他汽車和人。

一名不願意露面的目擊者說，當時車內的人四周觀察，看下是否有人看著他們，我就立即拿出手機拍下看下他們是否想傾倒垃圾，他說果然，他們真的傾倒車上的垃圾，之後關門然後快速離開。

目擊者拍攝到卡車的照片，以及車牌，目擊者指他當時立即向311報告事件，他說對用公司卡車亂丟垃圾的人感到憤怒。

而涉事的卡車是屬於Concord市Galindo Tree Care公司，該公司的老闆Jose Galindo以電郵回覆本地5號電視台KPIX表示，他與非法傾倒垃圾無關，他聲稱事發當日，他向外租出了一輛卸貸車，他表示不知道他會到處傾倒垃圾，但是當他要求該份租賃協議副本時，他就說無法提供。

不過該公司的官方網站上，沒有列出說租賃卡車服務，只是表示該公司的主要服務是清除樹木。

一名男子還致電KPIX電視台稱，自己就是被看到傾倒垃圾的人，他聲稱是從Galindo Tree Care租用卡車，他並聲稱是一名奧克蘭市府員工指示他將建築垃圾傾倒在停車場，不過他的說法未有任何證據支持。

KPIX向市府發言人分享涉事片段後，當局派出一名檢查員調查事件，亦派出兩輛公共服務的卡車去清理建築垃圾和一大堆泥土。

根據市府網站上報告，2023年，他們向至少405名非法傾倒者發出罰單，市府在2021-2022財政年度報告中稱，市政人員清理了高達17,000噸垃圾，即相當於3400萬磅垃圾。

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