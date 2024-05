【灣區新聞】奧克蘭非法傾倒垃圾未有改善 每年為市造成數千萬元損失

【灣區新聞】

東灣奧克蘭(屋崙)非法傾倒垃圾行為未有改善,這個問題每年為奧克蘭市造成數千萬元的損失,有市民拍攝到,日前又有人開著卡車,到奧克蘭一個停車場非法傾倒一些建築廢料,而卡車上是印著屬於Concord市一間樹木修剪公司的標誌。

這個無公德心的行為,在週二下午3時半左右發生,目擊者稱,停車場當時還有其他汽車和人。

一名不願意露面的目擊者說,當時車內的人四周觀察,看下是否有人看著他們,我就立即拿出手機拍下看下他們是否想傾倒垃圾,他說果然,他們真的傾倒車上的垃圾,之後關門然後快速離開。

目擊者拍攝到卡車的照片,以及車牌,目擊者指他當時立即向311報告事件,他說對用公司卡車亂丟垃圾的人感到憤怒。

而涉事的卡車是屬於Concord市Galindo Tree Care公司,該公司的老闆Jose Galindo以電郵回覆本地5號電視台KPIX表示,他與非法傾倒垃圾無關,他聲稱事發當日,他向外租出了一輛卸貸車,他表示不知道他會到處傾倒垃圾,但是當他要求該份租賃協議副本時,他就說無法提供。

不過該公司的官方網站上,沒有列出說租賃卡車服務,只是表示該公司的主要服務是清除樹木。

一名男子還致電KPIX電視台稱,自己就是被看到傾倒垃圾的人,他聲稱是從Galindo Tree Care租用卡車,他並聲稱是一名奧克蘭市府員工指示他將建築垃圾傾倒在停車場,不過他的說法未有任何證據支持。

KPIX向市府發言人分享涉事片段後,當局派出一名檢查員調查事件,亦派出兩輛公共服務的卡車去清理建築垃圾和一大堆泥土。

根據市府網站上報告,2023年,他們向至少405名非法傾倒者發出罰單,市府在2021-2022財政年度報告中稱,市政人員清理了高達17,000噸垃圾,即相當於3400萬磅垃圾。

