【灣區新聞】Mills-Penisula醫療中心暑假啟動影子計劃 為醫科生提供見習機會（視頻）

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【KTSF 萬若全報導】

中半島Burlingame的Mills-Penisula醫療中心，暑假開始啟動一項影子計劃，帶您了解詳情。

Mahazarin Ginwalla是Mills-Peninsula心臟科醫生，她說很高興能夠成為該院第一位醫生參與「影子計劃」，她的雙親也是醫生，所以她就是跟著父母的背後見習，也希望把這個影子工作體驗，傳給未來有志從醫的學生。

Ginwalla醫生說：「我想這就是我對志工的期望，我們很高興能啟動這個計劃，我們的醫生，志工跟醫生見習，將接觸到各種醫療保健環境和機會，我們希望他們能夠愛上病人護理，並以此為志業，進入醫療護理領域並走下去。」

Ginwalla醫生表示，影子計劃讓學生透過親身觀察醫生日常，清楚人生的價值，繼而立定升學志向。

Ginwalla醫生說：「他們要考慮決定想要進入什麼專業，或者想要成為一名護士，如果想從事其他領域或手術，那麼真正跟隨不同的醫生，不同專業是很棒的。」

Andrea、Lauren雙胞胎姊妹，將是Ginwalla醫生帶領的第一批學生，這對姊妹去年從UC Davis醫學預科畢業，去年8月開始在Mills-Peninsula醫療中心禮品店當義工，暑假結束後，就加入影子計劃。

Ginwalla醫生說：「每一件小事都會讓這些年輕人感到興奮，這是他們的第一次，看到第一次手術，或看到第一個真正的病人，身為醫療提供者能夠分享我們所知，感到興奮又充實，啟發未來的醫生和醫療保健。」

Mills-Peninsula醫療中心的影子計劃資格，必須先在醫院做一年的義工，有興趣者可以到該院的志工計劃網頁查詢：http://www.sutterhealth.org/volunteering/mpmc

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