【灣區新聞】Mills-Penisula醫療中心暑假啟動影子計劃 為醫科生提供見習機會（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

中半島Burlingame的Mills-Penisula醫療中心,暑假開始啟動一項影子計劃,帶您了解詳情。

Mahazarin Ginwalla是Mills-Peninsula心臟科醫生,她說很高興能夠成為該院第一位醫生參與「影子計劃」,她的雙親也是醫生,所以她就是跟著父母的背後見習,也希望把這個影子工作體驗,傳給未來有志從醫的學生。

Ginwalla醫生說:「我想這就是我對志工的期望,我們很高興能啟動這個計劃,我們的醫生,志工跟醫生見習,將接觸到各種醫療保健環境和機會,我們希望他們能夠愛上病人護理,並以此為志業,進入醫療護理領域並走下去。」

Ginwalla醫生表示,影子計劃讓學生透過親身觀察醫生日常,清楚人生的價值,繼而立定升學志向。

Ginwalla醫生說:「他們要考慮決定想要進入什麼專業,或者想要成為一名護士,如果想從事其他領域或手術,那麼真正跟隨不同的醫生,不同專業是很棒的。」

Andrea、Lauren雙胞胎姊妹,將是Ginwalla醫生帶領的第一批學生,這對姊妹去年從UC Davis醫學預科畢業,去年8月開始在Mills-Peninsula醫療中心禮品店當義工,暑假結束後,就加入影子計劃。

Ginwalla醫生說:「每一件小事都會讓這些年輕人感到興奮,這是他們的第一次,看到第一次手術,或看到第一個真正的病人,身為醫療提供者能夠分享我們所知,感到興奮又充實,啟發未來的醫生和醫療保健。」

Mills-Peninsula醫療中心的影子計劃資格,必須先在醫院做一年的義工,有興趣者可以到該院的志工計劃網頁查詢:http://www.sutterhealth.org/volunteering/mpmc

