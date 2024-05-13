【灣區新聞】舊金山市長參選人羅偉造訪舊金山華埠商戶（視頻）

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【KTSF 歐志洲報導】

舊金山（三藩市）市長參選人羅偉（Daniel Lurie）8日下午到舊金山華埠向商戶了解了他們面對的問題，期間也闡明公共安全將是他優先處理的事務。

有華埠商戶向市長參選人羅偉訴苦，說有人開車到她的店門外丟棄紙箱，導致她被罰款三次。

在羅偉會見華埠商戶的時候，一些店主也提出，近來華埠出現更多無家可歸人士。

不過，市長布里德提出的數據就指，舊金山市內無家可歸者的露宿帳篷和搭建物，在4月份同去年7月相比減少41%至360個。

一些居民表示，有更多的無家可歸人士，從別的地方搬來華埠。

羅偉表示，要是獲選市長，要在上任頭六個月內，開設1,500個庇護床位，必須把無家可歸問題當作危機處理，而要是設立床位，露宿街頭的人就必須搬進去，不能選擇露宿街頭。

羅偉表示，無家可歸人士是有權利拒絕搬進庇護設施，但他們並沒有權選擇露宿街頭，市府是要向全國和全世界發出訊息，不能讓人來舊金山賣毒品或在街上睡覺。

至於公共安全問題，羅偉表示，這將是他要最優先處理的事項。

羅偉說：「（公共安全）將是我要優先處理的，365天都是，而不只是在競選的時候說，也不是只在我們舉辦亞太峰會的時候，或是舉行大型會議的時候才處理，我們必須為華埠、日落區、列治文區的商戶處理這事，我們需要有人力充足的警察部門、縣警部門和911熱線中心，人們要打911的時候，警察能夠更迅速的回應。」

一些市民也提到選擇市長要考慮的條件。

市民說：「決心很重要，政綱各個都會說，但是要實行起來就很難，所以你要有實力去做，去改變舊金山。」

市民說：「我對羅偉有認識，我要支持一個我們經常可以見到的，會來對我們視察的人，這是我們需要的，我們需要一個不單只是會說話的人，但會有實際動作的人。」

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