【灣區新聞】舊金山市長參選人羅偉造訪舊金山華埠商戶（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

舊金山(三藩市)市長參選人羅偉(Daniel Lurie)8日下午到舊金山華埠向商戶了解了他們面對的問題,期間也闡明公共安全將是他優先處理的事務。

有華埠商戶向市長參選人羅偉訴苦,說有人開車到她的店門外丟棄紙箱,導致她被罰款三次。

在羅偉會見華埠商戶的時候,一些店主也提出,近來華埠出現更多無家可歸人士。

不過,市長布里德提出的數據就指,舊金山市內無家可歸者的露宿帳篷和搭建物,在4月份同去年7月相比減少41%至360個。

一些居民表示,有更多的無家可歸人士,從別的地方搬來華埠。

羅偉表示,要是獲選市長,要在上任頭六個月內,開設1,500個庇護床位,必須把無家可歸問題當作危機處理,而要是設立床位,露宿街頭的人就必須搬進去,不能選擇露宿街頭。

羅偉表示,無家可歸人士是有權利拒絕搬進庇護設施,但他們並沒有權選擇露宿街頭,市府是要向全國和全世界發出訊息,不能讓人來舊金山賣毒品或在街上睡覺。

至於公共安全問題,羅偉表示,這將是他要最優先處理的事項。

羅偉說:「(公共安全)將是我要優先處理的,365天都是,而不只是在競選的時候說,也不是只在我們舉辦亞太峰會的時候,或是舉行大型會議的時候才處理,我們必須為華埠、日落區、列治文區的商戶處理這事,我們需要有人力充足的警察部門、縣警部門和911熱線中心,人們要打911的時候,警察能夠更迅速的回應。」

一些市民也提到選擇市長要考慮的條件。

市民說:「決心很重要,政綱各個都會說,但是要實行起來就很難,所以你要有實力去做,去改變舊金山。」

市民說:「我對羅偉有認識,我要支持一個我們經常可以見到的,會來對我們視察的人,這是我們需要的,我們需要一個不單只是會說話的人,但會有實際動作的人。」

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。