【國際新聞】美國和英國多處受地磁風暴影響出現極光

近期的強烈太陽活動除了對地球磁層造成影響,甚至可能干擾供電、通訊等,但亦帶來奪目繽紛的極光,在大西洋兩岸和華北等地都看到。

色彩絢麗的光簾,時而紅、時而紫,忽明忽昧。

閃閃生光下,新疆阿勒泰的大西北天地景色別有一番風味。這裡超過了北緯45度,是中國與北極最接近的地方之一。

但不及黑龍江大興安嶺漠河,這裡才是中國最北的地方。一夜極光,各處既相同、亦不同。相同的是同樣引人注目,不同的是各有各的顏色和紋路變化,並由不同景色映襯。

海外也一樣,歐美多處較北的地區都可看到北極光。

極光是地球磁層的粒子,受到太陽風等衝擊下形成。因為地球磁層在南北極一帶,等離子體的數量較高、較密,所以磁層受衝擊形成的北極光和南極光,在高緯度較常見和容易看到。相對香港位處赤道以北22度,則較難有機會看到。

英國則包括首都倫敦等地都有民眾見到極光,南非等南半球地區則有人看到南極光,但亦有地區因強地磁風暴一度停電,有專家估計極光現象可能會持續至下周初。

近期已錄得多次最高的X級太陽耀斑爆發,當太陽風或太陽耀斑所帶的粒子到達地球,地磁層成為抗衡,令粒子變成一束氣體衝向南北兩極。先在受日照一面形成日間極光,另外有地磁線及粒子繼續受擠壓下衝向夜空一面,結合後形成另一束粒子氣體,再衝向兩極後形成夜間極光。

