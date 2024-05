影評：《自然之力》令人不斷猜疑的懸疑片

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

五個女子到澳洲郊外遠足,只有四個回來。

澳洲墨爾本的一個警員Aaron Falk和他的夥伴到郊外的一個遠足區,因為有一組在同一間公司工作的五個女職員,在公司建立員工合作默契的項目下到野外遠足,但是只有四個人回來。Aaron 必須把握時間,從回來的四人中了解為什麼第五個女子Alice 會失踪,在森林還沒有將她吞噬之前和地方執法機構合作找回她。但是那四個女子各持其詞,Aaron 的任務困難加劇。而原來Alice 也是Aaron 在這間公司的臥底。Alice 必須為調查白領罪案的Aaron 提供儲存在公司的證據。而在遠足期間,Alice 頑固的性格,也讓她得罪眾人。但是Alice 的失踪,是否是這四人導致?

劇情由三條故事線貫穿。現有的調查工作、倒序鏡頭看這組五人在遠足期間的衝突、還有另外一個Aaron 童年遠足,幾乎失去母親的倒序情節。不同時間的鏡頭交叉,觀眾開始時需要摸索。但後來也加入成為偵探的行列。誰的話可以相信?而對失踪事件負責的,應該是誰?

電影名稱雖然是《The Dry 2》。但是和三年前的首部電影,除了警探的角色之外,並沒有關聯,所以不算是續集。

在這三段情節當中,遠足的五人橋段其實最精彩。她們都有不想參與遠足的個別理由。五人之間的勾心鬥角,本身也可以就是一部電影。而其中,又是演Alice 的Anna Torv 最突出。縱然她的角色並不是最叫人討好的。飾演警員的Eric Bana,再次在這系列的偵探片中演同樣的角色,也讓觀眾感覺他過往生活給予他的傷害。Eric Bana 在加深角色的層度方面,挑起了觀眾希望在接下來的影片中,再對這個人物有更多的認識與了解。

《自然之力 Force of Nature: The Dry 2》充滿懸疑色彩。滿分五分中得四分,值得強力推薦。

電影目前在主要串流平台,例如Amazon Prime Video、Apple TV、Google Play、YouTube 等出租開映。

電影網頁:https://www.forceofnature.movie/

“Force of Nature: The Dry 2” Review: Solving a disappearance mystery

“Screening Room” reviews “Force of Nature: The Dry 2”

Rating: 4 out of 5 stars

Official movie website: https://www.forceofnature.movie/

Now streaming on Amazon Prime Video, Apple TV, Google Play, YouTube and other VOD streaming platforms.

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。