【灣區新聞】數十個民間團體舊金山市府大樓集會 促市府勿削減經費（視頻）

【KTSF 朱慧琪報導】

來自數十個民間團體,過百人週三聚集在舊金山(三藩市)市府大樓前舉行集會,要求市府停止削減經費。

發起集會的關注預算聯盟表示,舊金山市府削減經費,將會嚴重影響舊金山最為邊緣的社區成員,包括移民、少數族裔、LGBTQI+等群體,包括他們賴以生存的支援網絡、精神健康服務、法律諮詢,以及房屋服務等。

SF Rising副總監Alex Lalama認為,市府不應該投入大量資金在警隊,卻削減社區機構的撥款。

Lalama說:「最安全的城市不是有最多的警察,而是最多的資源。」

除此以外,抗議人士表示,舊金山聯合校區正在考慮關閉的學校,將會顯著的影響少數族裔社區,許多學生跟家長都非常依賴市府經費所提供的相關服務。

這位家長就表示,社區機構提供的青少年計劃,對學生和家長都非常重要。

家長阿瑜說:「我的小朋友是下午兩點放學,如果沒有課後補習,我就需要調整我上班的時間,或者我需要投資更多的資源在這一方面。」

舊金山2025-26財政年度的預算,預計將面臨近8億元財赤,為削減開支,提供給非牟利機構的經費將減少約一成。

