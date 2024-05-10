【灣區新聞】舊金山再多八家小商業獲准免租金遷入空置店面（視頻）

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【KTSF 歐志洲報導】

舊金山（三藩市）市府推出讓小商業在免租金的情況下遷入市中心空置店面的計劃，「Vacant to Vibrant」週四進入第二階段，有多八個企業獲選參與。

舊金山市長辦公室的經濟與就業發展部，去年推出讓小商業在不需要付租金的情況下，搬進市中心的空置店面，第一階段的9個商戶中，有7個取得一定的業績，簽下市場租金的租約。

這個名為「Vacant to Vibrant」的計劃，第二階段有超過1,200戶小商業和非牟利組織申請，該計劃選了9個商戶，在三個市中心的地區擴展，分別是The East Cut社區、金融區和Yerba Buena社區，獲得租金補助的商業包括售賣冰淇淋和咖啡的商店、花店和玻璃藝術品創作室等。

市長布里德透露，在來臨財政預算中，將給這個計劃有更多的撥款。

市長布里德說：「我們將會在「Vacant to Vibrant」計劃中，注入更多的投資給這些創作家，給那些有心的概念，要在舊金山市中心有一個創業機會的人，我們要幫助他們，放進更多的投資。」

市長辦公室的數據指出，市府已經為小商業發出超過6,400份獎勵金和貸款，總值超過一億元。

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