【灣區新聞】舊金山再多八家小商業獲准免租金遷入空置店面（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

舊金山(三藩市)市府推出讓小商業在免租金的情況下遷入市中心空置店面的計劃,「Vacant to Vibrant」週四進入第二階段,有多八個企業獲選參與。

舊金山市長辦公室的經濟與就業發展部,去年推出讓小商業在不需要付租金的情況下,搬進市中心的空置店面,第一階段的9個商戶中,有7個取得一定的業績,簽下市場租金的租約。

這個名為「Vacant to Vibrant」的計劃,第二階段有超過1,200戶小商業和非牟利組織申請,該計劃選了9個商戶,在三個市中心的地區擴展,分別是The East Cut社區、金融區和Yerba Buena社區,獲得租金補助的商業包括售賣冰淇淋和咖啡的商店、花店和玻璃藝術品創作室等。

市長布里德透露,在來臨財政預算中,將給這個計劃有更多的撥款。

市長布里德說:「我們將會在「Vacant to Vibrant」計劃中,注入更多的投資給這些創作家,給那些有心的概念,要在舊金山市中心有一個創業機會的人,我們要幫助他們,放進更多的投資。」

市長辦公室的數據指出,市府已經為小商業發出超過6,400份獎勵金和貸款,總值超過一億元。

