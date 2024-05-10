【全國新聞】美國踏入龍捲風高峰季節 4月底以來每天至少一場龍捲風

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【KTSF 張擎鳳報導】

風暴預報中心表示，自4月25號以來，美國每天錄得至少一場龍捲風，而4月至6月是龍捲風高峰季節，通常最多龍捲風會出現在5月。

多個州份都出現龍捲風，本星期較早時候，一股強大的風暴系統摧毀德州和奧克拉荷馬州的部分地區，並且在星期二席捲中西部和東南部。

在密歇根州Portage市，一夜之間，至少有一個或兩股龍捲風著陸，附近的一處大型聯邦快遞設施遭到風暴的襲擊，當地官員稱，近50名工人一度因為電線桿倒塌而被困在設施內，之後安全逃生。

危險的天氣威脅，在未來幾個小時內仍在持續，從德州北部到緬因州，數百萬人處於不同的天氣警報之下。

中西部地區到田納西州的部分地區風險最高，尤其是Nashville。

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