【全國新聞】美國踏入龍捲風高峰季節 4月底以來每天至少一場龍捲風

【KTSF 張擎鳳報導】

風暴預報中心表示,自4月25號以來,美國每天錄得至少一場龍捲風,而4月至6月是龍捲風高峰季節,通常最多龍捲風會出現在5月。

多個州份都出現龍捲風,本星期較早時候,一股強大的風暴系統摧毀德州和奧克拉荷馬州的部分地區,並且在星期二席捲中西部和東南部。

在密歇根州Portage市,一夜之間,至少有一個或兩股龍捲風著陸,附近的一處大型聯邦快遞設施遭到風暴的襲擊,當地官員稱,近50名工人一度因為電線桿倒塌而被困在設施內,之後安全逃生。

危險的天氣威脅,在未來幾個小時內仍在持續,從德州北部到緬因州,數百萬人處於不同的天氣警報之下。

中西部地區到田納西州的部分地區風險最高,尤其是Nashville。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。