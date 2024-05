【KTSF】

Sacramento縣衛生官員表示,一名患有麻疹的兒童去過Davis加州大學醫療中心急診室,因此當日在場的人,有感染麻疹病毒的風險。

Davis加州大學醫療中心正在聯繫在5月6日晚間到5月7日晚間入過該處急診室的人,因為一名患有麻疹的兒童,在這段時期到急診室就醫,所以當時在場的人,有可能感染了麻疹病毒。

沙加緬度縣衛生官員並沒透露有幾多人暴露於麻疹病毒之下,但他們表示,沒接種麻疹疫苗的人,處於受感染的危險之中。

目前國內確診的麻疹個案呈上升趨勢。

