【全國新聞】特朗普「機密文件案」 法官決定無限期押後審理

前總統特朗普的「機密文件案」,法官決定無限期押後審理,令這案件未必可以在今年11月大選之前開審。

特朗普的「機密文件案」,主審法官Aileen Cannon無限期推遲審訊,因為要解決一些預審前的法律訴訟,當中包括在審訊期間如何使用機密材料方面出現意見分歧,她認為現時去敲定一個審訊日期是輕率做法,以及不符合法庭公平審案的職責,因此撤銷原定5月20日的開審。

法官也定出在5月22日就本案的兩個動議去撤銷案件舉行聆訊,本案特別檢察官Jack Smith對法官的決定未有置評。

在特朗普任期內獲委任的女法官Cannon無限期押後開審本案,被視為有利特朗普的選情,她也引來法律界人士的批評。

出身FBI的律師Asha Rangappa在X平台發推文,指Cannon法官的智力低於同僚,有奇怪的分析癱瘓症,因為本身的黨派立場,令特朗普的辯解,在法庭上同特別檢控官的法律辯護旗鼓相當。

這位律師也認為,Cannon害怕犯錯,以免令特別檢控官有理由申訴將她罷免出本案。

報導指,其他批評女法官的法律界人士也有同感。

《紐約時報》2月時也報導過,法律界以及特朗普的批評者,都指責Cannon法官在本案最早階段作出對特朗普有利,但法理上有問題的裁決,最終被上訴法庭推翻她這些裁決,並責備她。

《紐約時報》指Cannon現在對本案的任何決定更加會受到各方的仔細檢視。

特朗普去年6月否認37項涉嫌不當處理機密文件的控罪,控方指他多次拒絕交還數以百計的文件,當中包含美國的核子機密訊息、以至國防能力等機密材料,同時特朗普也涉嫌阻撓政府官員收回這些機密文件。

