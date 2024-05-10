【全國新聞】特朗普「機密文件案」 法官決定無限期押後審理

May 10, 2024 新聞, 全國消息, 熱點關注

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(BBC)

【KTSF 張麗月報導】

前總統特朗普的「機密文件案」，法官決定無限期押後審理，令這案件未必可以在今年11月大選之前開審。

特朗普的「機密文件案」，主審法官Aileen Cannon無限期推遲審訊，因為要解決一些預審前的法律訴訟，當中包括在審訊期間如何使用機密材料方面出現意見分歧，她認為現時去敲定一個審訊日期是輕率做法，以及不符合法庭公平審案的職責，因此撤銷原定5月20日的開審。

法官也定出在5月22日就本案的兩個動議去撤銷案件舉行聆訊，本案特別檢察官Jack Smith對法官的決定未有置評。

在特朗普任期內獲委任的女法官Cannon無限期押後開審本案，被視為有利特朗普的選情，她也引來法律界人士的批評。

出身FBI的律師Asha Rangappa在X平台發推文，指Cannon法官的智力低於同僚，有奇怪的分析癱瘓症，因為本身的黨派立場，令特朗普的辯解，在法庭上同特別檢控官的法律辯護旗鼓相當。

這位律師也認為，Cannon害怕犯錯，以免令特別檢控官有理由申訴將她罷免出本案。

報導指，其他批評女法官的法律界人士也有同感。

《紐約時報》2月時也報導過，法律界以及特朗普的批評者，都指責Cannon法官在本案最早階段作出對特朗普有利，但法理上有問題的裁決，最終被上訴法庭推翻她這些裁決，並責備她。

《紐約時報》指Cannon現在對本案的任何決定更加會受到各方的仔細檢視。

特朗普去年6月否認37項涉嫌不當處理機密文件的控罪，控方指他多次拒絕交還數以百計的文件，當中包含美國的核子機密訊息、以至國防能力等機密材料，同時特朗普也涉嫌阻撓政府官員收回這些機密文件。

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