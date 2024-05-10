【灣區新聞】南灣兩匪徒撞破經銷商櫥窗 劫走兩輛保時捷汽車（視頻）

KTSF想聽聽您的意見﹐看完這篇網上報導後﹐請抽空填寫一下本頁最下面的問卷。

【KTSF 朱慧琪報導】

南灣Fremont警方公佈，4月初Milpitas市一間保時捷汽車經銷商，兩名匪徒撞爛櫥窗劫走兩輛一共價值50萬美元的保時捷，警方拘補一人，另外一人仍然在逃。

警方指，案發在4月4日凌晨，一間位於Cushing Parkway 5000號路段的保時捷汽車經銷商發生爆竊，兩輛價值超過50萬美元，型號分別是GT3 RS和GT3的保時捷汽車，被兩名匪徒撞破經銷店櫥窗玻璃劫走。

警方幾小時後在Milpitas​尋回其中一輛GT3 RS，並將它歸還給經銷商。

至於另外一輛被盜的GT3汽車，當局就說，使用了最新的鏡頭監控技術，鎖定了涉事汽車行駛的位置，和確定疑犯所住的位置，警方尋回汽車，並逮捕了22歲Hayward居民Nova Moore，警方更在Nova Moore住所，起出一些高容量的步槍、贓物、現金和一部警用的無線電掃描器，目前Nova Moore被控多項重罪起訴。

而案中另一名身份未明的匪徒仍然在逃，公眾若有本案任何信息可以聯繫警方，電話是(510) 790-6900。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。