【灣區新聞】南灣兩匪徒撞破經銷商櫥窗 劫走兩輛保時捷汽車（視頻）

【KTSF 朱慧琪報導】

南灣Fremont警方公佈,4月初Milpitas市一間保時捷汽車經銷商,兩名匪徒撞爛櫥窗劫走兩輛一共價值50萬美元的保時捷,警方拘補一人,另外一人仍然在逃。

警方指,案發在4月4日凌晨,一間位於Cushing Parkway 5000號路段的保時捷汽車經銷商發生爆竊,兩輛價值超過50萬美元,型號分別是GT3 RS和GT3的保時捷汽車,被兩名匪徒撞破經銷店櫥窗玻璃劫走。

警方幾小時後在Milpitas​尋回其中一輛GT3 RS,並將它歸還給經銷商。

至於另外一輛被盜的GT3汽車,當局就說,使用了最新的鏡頭監控技術,鎖定了涉事汽車行駛的位置,和確定疑犯所住的位置,警方尋回汽車,並逮捕了22歲Hayward居民Nova Moore,警方更在Nova Moore住所,起出一些高容量的步槍、贓物、現金和一部警用的無線電掃描器,目前Nova Moore被控多項重罪起訴。

而案中另一名身份未明的匪徒仍然在逃,公眾若有本案任何信息可以聯繫警方,電話是(510) 790-6900。

