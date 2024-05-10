【全國新聞】受太陽風暴影響 美國當局罕有發出磁暴警告

May 10, 2024 新聞, 全國消息, 熱點關注

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(NASA / GSFC / SDO / CC BY 2.0)

【KTSF 朱慧琪報導】

受太陽風暴影響，美國大氣及海洋管理局罕有地發出磁暴警告，因為太陽風暴有可能干擾大型發電設施，而今次的太陽風暴，使北加州本週未有機會出現極光。

這次的四級磁風暴，級別僅次於最強的五級，太空天氣預測中心表示，週四發布強烈磁風暴預警，因為觀測到至少五次，太陽向著地球的日冕物質爆發，而在週五下午首度偵測到強烈磁風暴。

距離上一次當局發布這類預警是2005年、即接近20年，專家預期這次的重大爆發，週五到達並會持續到這個週末。

磁風暴是由太陽日冕的等離子體和磁場的爆炸所造成，如果強度夠大，可能會影響大型發電設施，以及在軌道上的太空船。

太空天氣預測中心表示，磁風暴可能會干擾到通訊、電網、導航系統、廣播以及衛星等運作。

聯邦能源部則表示，會密切監控磁風暴的活動，磁風暴還可能讓極光出現，甚至在北加州的上空都有可能看見極光。，

有天氣預報員指出，週五晚午夜過後，凌晨時分最有機會看到極光。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
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