【全國新聞】受太陽風暴影響 美國當局罕有發出磁暴警告

【KTSF 朱慧琪報導】

受太陽風暴影響,美國大氣及海洋管理局罕有地發出磁暴警告,因為太陽風暴有可能干擾大型發電設施,而今次的太陽風暴,使北加州本週未有機會出現極光。

這次的四級磁風暴,級別僅次於最強的五級,太空天氣預測中心表示,週四發布強烈磁風暴預警,因為觀測到至少五次,太陽向著地球的日冕物質爆發,而在週五下午首度偵測到強烈磁風暴。

距離上一次當局發布這類預警是2005年、即接近20年,專家預期這次的重大爆發,週五到達並會持續到這個週末。

磁風暴是由太陽日冕的等離子體和磁場的爆炸所造成,如果強度夠大,可能會影響大型發電設施,以及在軌道上的太空船。

太空天氣預測中心表示,磁風暴可能會干擾到通訊、電網、導航系統、廣播以及衛星等運作。

聯邦能源部則表示,會密切監控磁風暴的活動,磁風暴還可能讓極光出現,甚至在北加州的上空都有可能看見極光。,

有天氣預報員指出,週五晚午夜過後,凌晨時分最有機會看到極光。

