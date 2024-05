【財經新聞】美國消費者減少開支 零售商爭相減價望刺激消費

【KTSF 朱慧琪報導】

隨著美國消費者減少開支,全美的零售業開始感到不安,多間零售商目前爭相減價,希望刺激消費。

過去幾星期,許多零售商相繼宣布減價,試圖吸引消費者。

eMarketer高級分析員Zak Stambor說:「減價可推動銷售和吸引消費者的注意。」

在全美擁有超過1300間分店的藝術及手工藝品店Michaels,上個月宣佈有5千種貨品減價,而在近日發表業績的服裝連鎖品牌H&M表示,相信今年年底貨品的價格將低於年初。

Stambor則表示,減價的商品中,大部分是被視為非必需品的貨品。

Stambor說:「因此,在所有非必要支出的類別中,零售商需說服消費者打開錢包消費。」

過去一年,由於價格比三年前高出2至3成,令消費者卻步,加上收入也未能跟上,導致各類消費者都尋找優惠折扣。

Stambor說:「中產消費者對花錢的時間和方式變得更審慎。」

零售業面臨的障礙之一,是要讓消費者擺脫節儉的心態,雖然汽車和旅行等開支高的商品和服務帶動消費者開支上升,但家俬、服裝和電子產品的支出仍然疲弱。

Stambor說:「這是一場真正的戰鬥,要吸引消費者注意,因為消費者在消費時會思前想後再購買。」

