【灣區新聞】舊金山男子被控多次駕車撞倒途人後不顧而去

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【KTSF 朱慧琪報導】

舊金山（三藩市）地檢處起訴一名男子，指他先後在田德隆區和North Beach區開車撞倒途人後不顧而去，受害者當中有一名中學生。

根據法庭文件，54歲Rodney Jefferson涉及多宗開車撞倒途人後不顧而去的案件，其中一宗事故發生在5月7日早上7時47分，地點是Jones街夾Market街，他涉嫌首先撞倒一名過馬路的行人後，約一分鐘返回現場，並向受害人扔了一張20元鈔票，然後再開車離開。

同日在事故發生約2小時後，他涉嫌駕駛一輛野馬汽車，在田德隆區闖紅燈，並以高速行駛，舊金山警方曾試圖截停他，但他並無理會，並繼續以極高速行駛。

他在逃避警察期間，多次闖停車標誌stop sign和紅燈，後來他在North Beach區的斑馬線，快速繞過一輛停下來，讓小朋友過馬路的汽車，並撞倒一名中學生，然後他加速逃跑，當時許多小朋友正在過馬路去上學。

最終他駛到Embarcadero，撞上了一輛停著的汽車，警察隨即上前逮捕他。

警方於週四下午落案起訴他，地檢處表示，會以公共安全理由繼續拘留他。

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