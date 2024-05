【灣區新聞】舊金山男子被控多次駕車撞倒途人後不顧而去

【KTSF 朱慧琪報導】

舊金山(三藩市)地檢處起訴一名男子,指他先後在田德隆區和North Beach區開車撞倒途人後不顧而去,受害者當中有一名中學生。

根據法庭文件,54歲Rodney Jefferson涉及多宗開車撞倒途人後不顧而去的案件,其中一宗事故發生在5月7日早上7時47分,地點是Jones街夾Market街,他涉嫌首先撞倒一名過馬路的行人後,約一分鐘返回現場,並向受害人扔了一張20元鈔票,然後再開車離開。

同日在事故發生約2小時後,他涉嫌駕駛一輛野馬汽車,在田德隆區闖紅燈,並以高速行駛,舊金山警方曾試圖截停他,但他並無理會,並繼續以極高速行駛。

他在逃避警察期間,多次闖停車標誌stop sign和紅燈,後來他在North Beach區的斑馬線,快速繞過一輛停下來,讓小朋友過馬路的汽車,並撞倒一名中學生,然後他加速逃跑,當時許多小朋友正在過馬路去上學。

最終他駛到Embarcadero,撞上了一輛停著的汽車,警察隨即上前逮捕他。

警方於週四下午落案起訴他,地檢處表示,會以公共安全理由繼續拘留他。

