【灣區新聞】聖荷西警局偵破槍擊案 先後逮捕三名嫌犯

【KTSF】

南灣聖荷西市警察局週三宣布偵破一宗發生在去年10月的槍擊案,今年3月底先逮捕到其中兩名嫌犯,5月3日又逮捕到第三名嫌犯,這起案件是聖荷西市去年第29宗兇殺案。

聖荷西警方週三公布三名嫌犯的身分和照片,其中有兩人是越南裔,分別是34歲Oakland居民Saran Moeun、35歲Hayward居民Chhorn Than,和35歲Brentwood居民Vu Hung Le。

去年10月25日晚上9時多,警方接報稱,在聖荷西市Tully Road 1600號路段發生槍擊案,到場後發現一名成年男性至少被開一槍受傷,當場宣告死亡,嫌犯則在警方到場前逃逸。

警方調查後鎖定這三名嫌犯,申請逮捕令和搜索令到他們的住處,其中今年3月26日,在奧克蘭逮捕到Moeun,在Livermore逮捕到Than,並在其住處找到數把槍和彈藥,兩人被以涉嫌謀殺罪名,關押在聖塔克拉拉縣監獄。

5月3號,警方又在聖荷西逮捕到第三名嫌犯Le,同樣以涉嫌謀殺罪名將他關押在聖塔克拉拉縣監獄,犯案動機以及案發情況還在調查中。

死者身分則尚未公布,有線索的民眾請致電聖荷西市警局兇殺組,電話是(408) 277-5283。

版權所有,不得轉載。