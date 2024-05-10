【灣區新聞】聖荷西警局偵破槍擊案 先後逮捕三名嫌犯

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南灣聖荷西市警察局週三宣布偵破一宗發生在去年10月的槍擊案，今年3月底先逮捕到其中兩名嫌犯，5月3日又逮捕到第三名嫌犯，這起案件是聖荷西市去年第29宗兇殺案。

聖荷西警方週三公布三名嫌犯的身分和照片，其中有兩人是越南裔，分別是34歲Oakland居民Saran Moeun、35歲Hayward居民Chhorn Than，和35歲Brentwood居民Vu Hung Le。

去年10月25日晚上9時多，警方接報稱，在聖荷西市Tully Road 1600號路段發生槍擊案，到場後發現一名成年男性至少被開一槍受傷，當場宣告死亡，嫌犯則在警方到場前逃逸。

警方調查後鎖定這三名嫌犯，申請逮捕令和搜索令到他們的住處，其中今年3月26日，在奧克蘭逮捕到Moeun，在Livermore逮捕到Than，並在其住處找到數把槍和彈藥，兩人被以涉嫌謀殺罪名，關押在聖塔克拉拉縣監獄。

5月3號，警方又在聖荷西逮捕到第三名嫌犯Le，同樣以涉嫌謀殺罪名將他關押在聖塔克拉拉縣監獄，犯案動機以及案發情況還在調查中。

死者身分則尚未公布，有線索的民眾請致電聖荷西市警局兇殺組，電話是(408) 277-5283。

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