【灣區新聞】聖荷西市府官員建議支付車費 讓無家可歸者回到家人身邊（視頻）

聖荷西市府官員建議在下一個財政年度,在無家可歸問題上撥款1.2億,其中一些新的方案包括設立紮營的安全場所,和支付巴士車費,讓一些無家可歸人士回到他們家人身邊。

包括市長馬漢的市府官員,目前正在制定下一個財政年度的市府開支預算,根據The Mercury News的報導,擬議中的1.2億是市府53億預算的2%。

除了現有例如「tiny homes」的小型屋計劃撥款2,500萬,和擴展項目之外,市府預計會針對無家可歸問題設定新的撥款項目,這包括營運紮營設施,和為無家可歸人士提供巴士車票,讓他們和家人團聚,這些計劃目標是減少聖荷西目前4,400無家可歸人數。

計劃也包括撥款2,700萬,把在溪流旁棲息的大約一千個無家可歸人士遷移,但因為臨時居住設施不足,希望可以為一半的人數提供一個安全紮營睡覺的地方。

另外也計劃撥款20萬元,用於一個實驗性計劃,為無家可歸人士提供車費和搬遷費用,讓他們和家人團聚,這可以是在聖荷西市內或市外的地方,這個計劃在舊金山自2005年開始實行。

另外,市府也計劃把一些地方設定為不允許無家可歸人士回去的地方,這包括清除之後的水道旁邊的地方,和一些無家可歸設施周圍的地方。

撥款項目和市府預算將在6月由市議會審核批准。

