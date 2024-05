【灣區新聞】舊金山市府律師促奧克蘭港務局重新考慮奧克蘭國際機場改名方案

【KTSF】

舊金山(三藩市)市府律師邱信福(David Chiu)週二去信奧克蘭(屋崙)港務局委員,敦促他們再新考慮奧克蘭國際機場的改名方案,港務局委員於4月11日初步通過將奧克蘭國際機場改名為舊金山灣奧克蘭國際機場,舊金山市府稱新的名字侵犯了舊金山國際機場的商標,港務局委員將於週四就改名方案進行最後的表決。

舊金山市府稱,曾多番尋求與奧克蘭市府協商,但對方沒有回應,於是在4月18日提出訴訟,以防止舊金山國際機場的商標被侵犯,邱信福本週再次去信港務局,希望雙方能進行協商,避免訴訟。

邱信福稱,舊金山市府並不希望提出訴訟,希望奧克蘭市府領袖能與舊金山市府一起協商一個新名字,能同時滿足這兩個機場的目標,避免雙方陷入所費高昂的訴訟,如果奧克蘭市府一意孤行,舊金山唯有繼續訴訟,同時申請禁制令,阻止舊金山國際機場的商標被侵犯。

舊金山國際機場總監Ivar C. Satero也指出,他明白客運增長對機場的重要性,但現行的改名方案並非為灣區的旅客著想,他敦促奧克蘭市府與舊金山市府合作,尋求一個可以避開法律挑戰的解決方案。

邱信福指,舊金山國際機場於1927年營運以來,一直使用舊金山機場,或舊金山國際機場的名稱,舊金山市府於1954年開始持有「舊金山國際機場」的聯邦商標登記,這意味舊金山市府在聯邦法下,可以獨家使用舊金山國際機場的商標。

舊金山市府指,把奧克蘭國際機場改名為舊金山灣奧克蘭國際機場,只會對旅客造成混淆和經濟損失,也不利這兩個機場,以至整個灣區,令人誤會奧克蘭國際機場與舊金山國際機場有商業聯盟,也會令國際旅客,尤其是不諳英語的旅客造成不便。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。