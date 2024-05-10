【灣區新聞】舊金山市府律師促奧克蘭港務局重新考慮奧克蘭國際機場改名方案

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舊金山（三藩市）市府律師邱信福（David Chiu）週二去信奧克蘭（屋崙）港務局委員，敦促他們再新考慮奧克蘭國際機場的改名方案，港務局委員於4月11日初步通過將奧克蘭國際機場改名為舊金山灣奧克蘭國際機場，舊金山市府稱新的名字侵犯了舊金山國際機場的商標，港務局委員將於週四就改名方案進行最後的表決。

舊金山市府稱，曾多番尋求與奧克蘭市府協商，但對方沒有回應，於是在4月18日提出訴訟，以防止舊金山國際機場的商標被侵犯，邱信福本週再次去信港務局，希望雙方能進行協商，避免訴訟。

邱信福稱，舊金山市府並不希望提出訴訟，希望奧克蘭市府領袖能與舊金山市府一起協商一個新名字，能同時滿足這兩個機場的目標，避免雙方陷入所費高昂的訴訟，如果奧克蘭市府一意孤行，舊金山唯有繼續訴訟，同時申請禁制令，阻止舊金山國際機場的商標被侵犯。

舊金山國際機場總監Ivar C. Satero也指出，他明白客運增長對機場的重要性，但現行的改名方案並非為灣區的旅客著想，他敦促奧克蘭市府與舊金山市府合作，尋求一個可以避開法律挑戰的解決方案。

邱信福指，舊金山國際機場於1927年營運以來，一直使用舊金山機場，或舊金山國際機場的名稱，舊金山市府於1954年開始持有「舊金山國際機場」的聯邦商標登記，這意味舊金山市府在聯邦法下，可以獨家使用舊金山國際機場的商標。

舊金山市府指，把奧克蘭國際機場改名為舊金山灣奧克蘭國際機場，只會對旅客造成混淆和經濟損失，也不利這兩個機場，以至整個灣區，令人誤會奧克蘭國際機場與舊金山國際機場有商業聯盟，也會令國際旅客，尤其是不諳英語的旅客造成不便。

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