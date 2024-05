【KTSF】

奧克蘭港務局委員會週四投票一致通過將奧克蘭國際機場改名為舊金山灣奧克蘭國際機場,並指出會反告舊金山市府。

奧克蘭港務局委員會週四最後投票,一致重新肯定「舊金山灣奧克蘭國際機場」的改名方案,舊金山市府律師邱信福較早前提出訴訟,指改名方案侵犯舊金山國際機場的商標。

奧克蘭港務局週四宣布提出反訴訟,指出舊金山市府的法律行動「不成熟」,代表奧克蘭港務局的律師表示,舊金山提出的訴訟,試圖阻止教育消費者,不讓灣區居民和旅客有更多旅遊的選擇。

奧克蘭港務局要求法庭裁判,「舊金山灣」這個名字並不屬於任何人的商標,因此沒有侵犯舊金山國際機場的商標。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。