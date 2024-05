【加州新聞】州長紐森公布2880億元財政預算修正案 州府面臨近280億財赤

【KTSF 萬若全報導】

加州州長紐森週五公布高達2880億元的財政預算修正案,州府面臨接近280億元赤字,意味州府必須削減開支。

紐森週五公布下個財政年度經修訂後的預算案,總預算開支是2880億元,儘管上個月已在預算中經削減了170億,但週五公布的修訂方案,仍有近280億赤字。

紐森列出加州預算的波動幅度,因為加州嚴重依賴最高收入者稅收,圖表顯示,疫情發生的2021年、2022年,加州資本利得最高,隨後就斷崖式下降。

在解決平衡預算方面,紐森從儲備金、效率、削減;暫停擴張,以及收入借款五大方面著手。

其中在「州府瘦身」方面,紐森提出將州府業務削減8%,取消填補一萬個空缺職位,還有260項遍及所有部門的削減計劃。

紐森說:「其中包括我的辦公室,以及加州各地大大小小的機構,我們相信這種勒緊褲腰帶的做法,不僅能讓我們在預算年度節省20億元,還能持續節省開支。」

兩年前加州仍有龐大的財政盈餘,容許紐森推行一連串的新政策,包括TK幼稚園、學前教育,以及為無證移民提供Medi-Cal醫療保險。

而在目前面對龐大赤字之下,州府將暫停擴大加州糧食援助計劃,但現有計劃繼續實施。

州府也保留對65歲以上或殘障人士的SSI、SSP福利、CalWORK福利、擴張醫療健保、為精神疾病患者以及有濫藥問題人士提供的CARE Court服務,都不受影響。

紐森也回答記者的提問,表示不會加稅。

紐森說:「不會有新的徵稅,我不是提倡加稅的人,我一直反對加稅,上一個放入提案的選票,我在廣告上投入了數百萬元,試圖阻止加稅,我們有能力達成,可以在不削減核心服務,不額外增稅的情況下,恢復穩健的財政基礎。」

紐森最後表示,加州的人口持續增加,旅遊業創紀錄,是全球第五大經濟體,加州持續保持強大,州議會必須在6月15日之前通過紐森提出的預算,新的財政年度將在7月1日生效。

