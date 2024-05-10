【加州新聞】州長紐森公布2880億元財政預算修正案 州府面臨近280億財赤

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【KTSF 萬若全報導】

加州州長紐森週五公布高達2880億元的財政預算修正案，州府面臨接近280億元赤字，意味州府必須削減開支。

紐森週五公布下個財政年度經修訂後的預算案，總預算開支是2880億元，儘管上個月已在預算中經削減了170億，但週五公布的修訂方案，仍有近280億赤字。

紐森列出加州預算的波動幅度，因為加州嚴重依賴最高收入者稅收，圖表顯示，疫情發生的2021年、2022年，加州資本利得最高，隨後就斷崖式下降。

在解決平衡預算方面，紐森從儲備金、效率、削減；暫停擴張，以及收入借款五大方面著手。

其中在「州府瘦身」方面，紐森提出將州府業務削減8%，取消填補一萬個空缺職位，還有260項遍及所有部門的削減計劃。

紐森說：「其中包括我的辦公室，以及加州各地大大小小的機構，我們相信這種勒緊褲腰帶的做法，不僅能讓我們在預算年度節省20億元，還能持續節省開支。」

兩年前加州仍有龐大的財政盈餘，容許紐森推行一連串的新政策，包括TK幼稚園、學前教育，以及為無證移民提供Medi-Cal醫療保險。

而在目前面對龐大赤字之下，州府將暫停擴大加州糧食援助計劃，但現有計劃繼續實施。

州府也保留對65歲以上或殘障人士的SSI、SSP福利、CalWORK福利、擴張醫療健保、為精神疾病患者以及有濫藥問題人士提供的CARE Court服務，都不受影響。

紐森也回答記者的提問，表示不會加稅。

紐森說：「不會有新的徵稅，我不是提倡加稅的人，我一直反對加稅，上一個放入提案的選票，我在廣告上投入了數百萬元，試圖阻止加稅，我們有能力達成，可以在不削減核心服務，不額外增稅的情況下，恢復穩健的財政基礎。」

紐森最後表示，加州的人口持續增加，旅遊業創紀錄，是全球第五大經濟體，加州持續保持強大，州議會必須在6月15日之前通過紐森提出的預算，新的財政年度將在7月1日生效。

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