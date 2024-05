【灣區新聞】Muni巴士發生非洲裔仇亞事件 有家長指兒子近距離目擊事發經過（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

本台報導過,上星期三放學時間,一輛行經舊金山(三藩市)日落區的29號Muni巴士上發生仇視亞裔事件,一個非洲裔男人大聲辱罵華裔,並一度拿出電擊槍,使車上乘客要下車逃生,當時車上有許多Lowell高中的學生在回家途中,其中一名學生就在匪徒幾呎之外,本台記者跟他的母親談過。

家長Liz Le說:「兒子說,那男人在巴士車廂的後面,很激動並大聲辱罵亞裔是『中國佬』,然後他說亞裔毀了這個國家,他們應該滾,他們毀了美國,應該滾回自己的國家。」

Le說,上星期三,她14歲的兒子從Lowell高中放學後,坐Muni29號巴士目擊事發經過。

Le說:「一個女孩子阻止他,並說,為何你這樣說,閉嘴吧,那男人很兇地走向女孩,用盡全力對她大喊大叫,對著她的臉質問,是誰養大你的。」

一個白人女人挺身而出,要保護那個16歲的女孩,匪徒就拿出一支電擊槍並開著它。

Le說:「他開著它,放出巨大的電力點擊響聲,巴士裡的人都尖叫,慌忙下車逃生。」

Asian Crime Report週四在社交媒體X平台發布獨家照片,說這是當天巴士裡面的匪徒,本台向舊金山交通局求證,是否真是這個人,交通局發言人叫我們問警方,而警方就拒絕確認相中人是不是匪徒,又表示正在調查案件,暫時不會公佈監控錄像片段或照片,社交平台的輿論呼籲市府公開Muni巴士的監控錄像。

本台週四問到市長布里德的回應:「警方仍在調查,我們不想影響調查工作,但當可以時,我們一定會向公眾發布片段。」

案中匪徒仍然在逃,警方呼籲市民提供資料。

Le表示,很感激當天巴士上那個女孩子,勇敢地為亞裔發聲,Le說,希望政府在上學和下課時間,安排只接載學生的巴士,又或者派警員在Muni上巡邏,保護學生。

