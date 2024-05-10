【灣區新聞】Muni巴士發生非洲裔仇亞事件 有家長指兒子近距離目擊事發經過（視頻）

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【KTSF 黃恩光報導】

本台報導過，上星期三放學時間，一輛行經舊金山（三藩市）日落區的29號Muni巴士上發生仇視亞裔事件，一個非洲裔男人大聲辱罵華裔，並一度拿出電擊槍，使車上乘客要下車逃生，當時車上有許多Lowell高中的學生在回家途中，其中一名學生就在匪徒幾呎之外，本台記者跟他的母親談過。

家長Liz Le說：「兒子說，那男人在巴士車廂的後面，很激動並大聲辱罵亞裔是『中國佬』，然後他說亞裔毀了這個國家，他們應該滾，他們毀了美國，應該滾回自己的國家。」

Le說，上星期三，她14歲的兒子從Lowell高中放學後，坐Muni29號巴士目擊事發經過。

Le說：「一個女孩子阻止他，並說，為何你這樣說，閉嘴吧，那男人很兇地走向女孩，用盡全力對她大喊大叫，對著她的臉質問，是誰養大你的。」

一個白人女人挺身而出，要保護那個16歲的女孩，匪徒就拿出一支電擊槍並開著它。

Le說：「他開著它，放出巨大的電力點擊響聲，巴士裡的人都尖叫，慌忙下車逃生。」

Asian Crime Report週四在社交媒體X平台發布獨家照片，說這是當天巴士裡面的匪徒，本台向舊金山交通局求證，是否真是這個人，交通局發言人叫我們問警方，而警方就拒絕確認相中人是不是匪徒，又表示正在調查案件，暫時不會公佈監控錄像片段或照片，社交平台的輿論呼籲市府公開Muni巴士的監控錄像。

本台週四問到市長布里德的回應：「警方仍在調查，我們不想影響調查工作，但當可以時，我們一定會向公眾發布片段。」

案中匪徒仍然在逃，警方呼籲市民提供資料。

Le表示，很感激當天巴士上那個女孩子，勇敢地為亞裔發聲，Le說，希望政府在上學和下課時間，安排只接載學生的巴士，又或者派警員在Muni上巡邏，保護學生。

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