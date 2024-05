【灣區新聞】華人權益促進會提醒華裔民眾 注意針對槍支暴力的虛假信息（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

華人權益促進會的一份報告指出,例如微信的中文社交平台上,出現針對槍支暴力的虛假信息,要華裔民眾注意,不要被虛假訊息影響。

華人權益促進會的報告,是針對過去23個月,在中文社交媒體出現關於槍支暴力的訊息,其中一個平台包括華人權益促進會設立的”闢謠吧“,報告錄得104條在中文平台上,流傳關於槍支暴力的虛假信息,當中有46%在許多華裔使用的微信上傳播,這些虛假信息的總瀏覽量超過2百萬。

報告指出,當中五大虛假信息是:

1、禁槍是邁向威權主義的一步,而擁有槍枝則代表「民主」。

2、美國警察沒有義務保護人民,因此擁有槍枝是自衛的必要手段,尤其是在反亞裔仇恨高漲的時代。

3、大規模槍擊案的槍手都是黑人、有色人種或跨性別人,並且與民主黨有關。

4、民主黨的槍枝管制政策,導致犯罪和槍擊事件增加。

5、持槍的好人會阻止壞人犯罪。

華人權益促進會表示,這些中文的假訊息,其實是在轉述英語媒體上的信息,但有些是專門針對中文讀者、帶有右翼傾向的虛假信息,其中一些信息也還引用了中國移民的歷史和文化創傷,而近年大規模槍擊事件中,,兇手和受害人都有亞裔。

報告指出,應該擴展關於槍支暴力的預防活動,並打擊針對亞裔發出的虛假訊息。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。