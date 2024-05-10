【灣區新聞】花粉季節到來 專家建議如何減低不適（視頻）

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【KTSF 歐志洲報導】

隨著雨季在上週末結束，乾燥、多風的季節，也開始給有花粉症的人帶來困擾，要如何減低這方面的不適，專家提出一些建議。

潮濕的雨季剛過去，接著而來是乾燥的天氣，舊金山加大傳染病學專家陳子平醫生表示，空氣中出現大量的花粉，給像他一樣有花粉症的人帶來困擾。

陳子平醫生說：「很多人出現很多不適的症狀，不知道是什麼，可以是呼吸道疾病、傷風、花粉過敏，所以檢驗非常重要，但若是花粉症引起的話，預防勝於治療。」

陳子平醫生補充，有些人有鼻塞，會到藥房找感冒藥，可以找含偽麻黃鹼（pseudoephedrine）的Sudafed，但要是症狀比較輕微，例如流眼淚和咳嗽，一般的過敏藥就會有效。

陳子平醫生以自己為例，他會用含類固醇的鼻噴劑，例如藥房可以買到的Flonase。

陳子平醫生說：「我會用含類固醇的鼻噴劑，有需要時再加過敏藥丸，但是當我用類固醇鼻噴劑的時候，就不再需要過敏藥，這些都不需要處方就可以買到。」

而含類固醇的鼻噴劑的效用是，把那些會因為接觸花粉起反應的細胞移開，限制在鼻腔的位置，所以並不會減低身體的免疫力。

而什麼藥最適合自己，可以徵詢藥劑師，一般在櫃檯後面的藥，會比在貨架上擺放的藥有效。

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