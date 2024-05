【灣區新聞】花粉季節到來 專家建議如何減低不適（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

隨著雨季在上週末結束,乾燥、多風的季節,也開始給有花粉症的人帶來困擾,要如何減低這方面的不適,專家提出一些建議。

潮濕的雨季剛過去,接著而來是乾燥的天氣,舊金山加大傳染病學專家陳子平醫生表示,空氣中出現大量的花粉,給像他一樣有花粉症的人帶來困擾。

陳子平醫生說:「很多人出現很多不適的症狀,不知道是什麼,可以是呼吸道疾病、傷風、花粉過敏,所以檢驗非常重要,但若是花粉症引起的話,預防勝於治療。」

陳子平醫生補充,有些人有鼻塞,會到藥房找感冒藥,可以找含偽麻黃鹼(pseudoephedrine)的Sudafed,但要是症狀比較輕微,例如流眼淚和咳嗽,一般的過敏藥就會有效。

陳子平醫生以自己為例,他會用含類固醇的鼻噴劑,例如藥房可以買到的Flonase。

陳子平醫生說:「我會用含類固醇的鼻噴劑,有需要時再加過敏藥丸,但是當我用類固醇鼻噴劑的時候,就不再需要過敏藥,這些都不需要處方就可以買到。」

而含類固醇的鼻噴劑的效用是,把那些會因為接觸花粉起反應的細胞移開,限制在鼻腔的位置,所以並不會減低身體的免疫力。

而什麼藥最適合自己,可以徵詢藥劑師,一般在櫃檯後面的藥,會比在貨架上擺放的藥有效。

