【全國新聞】多間大學仍有親巴勒斯坦示威 警方進入校園清場

May 10, 2024 新聞, 全國消息, 熱點關注

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(FREEDOMNEWS TV - NATIONAL / SCOOTERCASTER)

【KTSF 朱慧琪報導】

全國各地大學的親巴勒斯坦示威者浪潮進展，多地的警方陸續進入校園清場，各地分別有多人被補，週四晚在亞利桑那大學，全副防暴裝備的警察向示威者施放催淚氣體來清場，一些原定於週五或未來幾天舉行畢業典禮的大學，都宣布取消或改期舉行。

週四晚在亞利桑那大學，身著防暴裝備的校園警察，放催淚彈與發射胡椒噴劑球，驅散校園裡的示威者，並逮捕了兩人。

校方表示，有人向警車放尖刺，示威者並向警察和大學人員擲石頭和水樽。

而在費城的賓夕法尼亞大學校園，警方拘捕超過30名示威者，以及拆除親巴勒斯坦示威者營地。

另外，麻省理工學院的一個示威營地也被拆除，警方拘捕了幾個人，當時示威者封鎖一個停車場，阻止汽車離開。

鑑於安全理由，一些原定於週五或未來幾天舉行的大學畢業典禮，因應持續的示威活動而要改期、改地點或取消，包括南加州大學的主要畢業典禮，由原定的週五改為週四晚在洛杉磯紀念體育館舉行。

在北加州的Humboldt加州理工大學表示，校園仍會關閉直到週日，因此，該校的畢業典禮將於週六在三個校園外的地點舉行。

另外，亞特蘭大Emory大學將於下週一在校外舉行畢業典禮，而哥倫比亞大學方面則表示，原定於週三舉行的主要畢業典禮已取消。

與此同時，洛杉磯加州大學有一些教授，就要求校方停止處分被捕的示威學生，他們週四集會抗議校方對示威的處理方式，並要求校長立即引咎辭職，這些教職員舉起聲援巴勒斯坦的標語。

上週洛杉磯加州大學校園親巴勒斯坦的示威者，與親以色列的反制示威人士大打出手，警方在衝突事件發生後翌日清除示威營地，拘捕了幾百人，隨即引起超過800名教職員聯署信件，抨擊校長，他們表示，教職員參議會會在週五表決一項對校長的不信任案。

在全國各地的大學，對於親巴勒斯坦學生的示威活動，包括紮營抗議及所提出的訴求，都紛紛從容忍變成強硬，報警處理。

校方指責示威活動破會校園秩序，製造校園內不安全的環境，影響其他學生的學習及考試，各處校方也關注校外勢力煽動示威，當中涉及暴力行為，比如華盛頓州的波特蘭州立大學，圖書館就遭到示威者的暴力破壞，警方拘捕幾十個涉案示威者中，發現只有四個是本校學生，其餘都是校外人士。

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