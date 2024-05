【全國新聞】多間大學仍有親巴勒斯坦示威 警方進入校園清場

【KTSF 朱慧琪報導】

全國各地大學的親巴勒斯坦示威者浪潮進展,多地的警方陸續進入校園清場,各地分別有多人被補,週四晚在亞利桑那大學,全副防暴裝備的警察向示威者施放催淚氣體來清場,一些原定於週五或未來幾天舉行畢業典禮的大學,都宣布取消或改期舉行。

週四晚在亞利桑那大學,身著防暴裝備的校園警察,放催淚彈與發射胡椒噴劑球,驅散校園裡的示威者,並逮捕了兩人。

校方表示,有人向警車放尖刺,示威者並向警察和大學人員擲石頭和水樽。

而在費城的賓夕法尼亞大學校園,警方拘捕超過30名示威者,以及拆除親巴勒斯坦示威者營地。

另外,麻省理工學院的一個示威營地也被拆除,警方拘捕了幾個人,當時示威者封鎖一個停車場,阻止汽車離開。

鑑於安全理由,一些原定於週五或未來幾天舉行的大學畢業典禮,因應持續的示威活動而要改期、改地點或取消,包括南加州大學的主要畢業典禮,由原定的週五改為週四晚在洛杉磯紀念體育館舉行。

在北加州的Humboldt加州理工大學表示,校園仍會關閉直到週日,因此,該校的畢業典禮將於週六在三個校園外的地點舉行。

另外,亞特蘭大Emory大學將於下週一在校外舉行畢業典禮,而哥倫比亞大學方面則表示,原定於週三舉行的主要畢業典禮已取消。

與此同時,洛杉磯加州大學有一些教授,就要求校方停止處分被捕的示威學生,他們週四集會抗議校方對示威的處理方式,並要求校長立即引咎辭職,這些教職員舉起聲援巴勒斯坦的標語。

上週洛杉磯加州大學校園親巴勒斯坦的示威者,與親以色列的反制示威人士大打出手,警方在衝突事件發生後翌日清除示威營地,拘捕了幾百人,隨即引起超過800名教職員聯署信件,抨擊校長,他們表示,教職員參議會會在週五表決一項對校長的不信任案。

在全國各地的大學,對於親巴勒斯坦學生的示威活動,包括紮營抗議及所提出的訴求,都紛紛從容忍變成強硬,報警處理。

校方指責示威活動破會校園秩序,製造校園內不安全的環境,影響其他學生的學習及考試,各處校方也關注校外勢力煽動示威,當中涉及暴力行為,比如華盛頓州的波特蘭州立大學,圖書館就遭到示威者的暴力破壞,警方拘捕幾十個涉案示威者中,發現只有四個是本校學生,其餘都是校外人士。

